Jo? Pomohlo trošku štěstíčka. Doufám, že mi to takhle půjde i dál.

Samozřejmě. Mít v zádech domácí publikum je to nejlepší. Překvapilo mě, že přišlo ještě víc diváků, než v prvních dnech. Atmosféra byla skvělá a hnala nás k nejlepším výkonům. Nebudu lhát, nějaká nervozitka přišla ve třetím setu, když Italové začali stahovat náš náskok. Pak ale přišla velká úleva.

Nebyli jsme pod tlakem, že musíme vyhrát. Hráli jsme z pozice outsidera, a to je vždycky trochu jednodušší, mohli jsme jenom překvapit.

Postup do osmifinále už jste měli jistý a s Itálií, která suverénně vyhrála skupinu B, jste svedli vyrovnaný souboj.

/FOTOGALERIE/ V české volejbalové reprezentaci je dvaadvacetiletý blokař Josef Polák druhý nejmladší, ale na jeho výkonu to vůbec nejde znát. V základ᠆ní šestce na mistrovství Evropy v Ostravě nastoupil poprvé ve čtvrtek proti Itálii (1:3) a na palubovce vybojoval 11 bodů. Víc měli jen univerzál Michal Finger (22) a smečař Lukáš Vašina (18).

