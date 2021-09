„Byl to výkon na hranici našich možností. Bohužel zakončený prohrou…,“ litoval trenér Jiří Novák. „Rozhodují věci, které nejsou tolik vidět, ale misku vah mohou překlopit na naší stranu. Těší mě, že jsme nezabalili čtvrtý set, ale zase se do něj dostali, a že se prezentujeme bojovným výkonem na hranici našich možností,“ konstatoval český kouč.

Odvážní Češi vedli nad Italy hned v 1. setu. Naposledy 10:9, pak jejich odpor zlomil svým servisem Michieletto. V dalším dějství svůj náskok náskok až do koncovky (20:19), ale závěr od stavu 21:21 zařídil Pinali esy z podání.

„Vlítli jsme do toho po hlavě a tak se to musí, proti takovým soupeřům hrát bázlivě nejde. Museli jsme riskovat,“ poznamenal univerzál Michal Finger, který strávil dvě sezony právě na Apeninském poloostrově.

Italům šlo v posledním utkání základní skupiny B jen o prestiž, Česku o vylepšení pozice v tabulce. I proto se do soupeře zakousli jako lvi a hráli odvážně.

