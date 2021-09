„Nezopakovali jsme kolektivní ani individuální výkony ze včerejška, to se stává. Proti Slovincům nám spousta věcí vyšla, dodrželi jsme taktiku, ale teď jsme měli problém.,“ srovnal oba duely Jiří Novák, trenér české reprezentace.

Do druhého zápasu v Ostravar Aréně šli Češi v roli mírného favorita, jenže ji neustáli. „Včera si lidé naši výhru spíše přali, dnes ji očekávali, a to nás asi některé svazalo,“ dodal kouč. „Bavili jsme se o tom, že je jednodušší překvapit a porazit soupeře, který je papírově lepší, než ty, které porazit musíte. To je těžší,“ neskrýval zklamání blokař Oliver Sedláček.

Český tým v sobotu uspěl jen ve druhém setu. „Rozhodně jsme nepředpokládali takový vývoj. Věřili jsme si na ně, porazili jsme je. Asi jsme nevstoupili úplně ideálně do začátku zápasu a nechytili tempo a lauf, který jsme měli proti Slovincům. Prostě nepovedený zápas,“ smutně konstatoval univerzál Michal Finger.

Zastavit nepříznivý vývoj nepomohly ani změny v sestavě. „Někdy se to povede, někdy ne. Podávali jsme docela nadstandardně, ani servis nebyl špatný. Dneska ale kluci neměli moc šanci, nebylo tak dobře přihráno, útočili jsme do srovnané obrany. Furt jsme do toho mlátili, a buď jsme udělali chybu, nebo nás soupeř čapl,“ dodal trenér Novák.

„Včera to bylo asi víc koncentrovanější z naší strany. Měli jsme určitě lepší příjem, byli jsme lepší na bloku i v poli. Dneska to nevyšlo. Nebylo se na čem chytit, protože jsme tápali ve všech situacích,“ souhlasil blokař Sedláček.

Už v neděli Češi nastoupí v Ostravar Aréně proti Bulharům, v pondělí budou mít volno. „Těžké to bude v tom, že hrajeme třetí den za sebou. Může nám trochu ‚vyhovovat‘ role zase toho, kdo může jen překvapit. Každý den je jiný, uvidíme,“ řekl Novák.

„Musíme vyhrát minimálně dva zápasy, aby postupová matematika zafungovala. Když do toho dáme maximum, tak výsledek přece musí přijít,“ zůstal bojovně naladěn univerzál Finger.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Základní skupina B v Ostravě:

Česko - Bělorusko 1:3 (-20, 19, -21, -19)

Rozhodčí: Cambré (Bel.) a Rajkovič (Chorv.). Čas: 106 min. Diváci: 2536.

Česko: Vašina 11, Zajíček 8, Hadrava 6, Galabov 19, Sedláček 2, Janouch 3, libero Moník - Finger 7, Bartůněk, Licek, Polák 3, A. Bartoš 1. Trenér: Novák.

Bělorusko: Burau 3, Kuraš 1, Dvyskiba 20, Škredau 13, Miškevič 12, Babkevič 12, libera Lazuka a Budziukhin - Masko 3, Tsiuškevič. Trenér: Beksha.

Další zápas: Slovinsko - Černá Hora 3:0 (17, 16, 16).

Nedělní program v Ostravar Aréně:

16.00: Česko – Bulharsko, 19.00: Itálie – Černá Hora.