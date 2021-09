Týmu trenéra Jiřího Nováka nevyšel už začátek utkání. V úvodní sadě si od bulharských mlátiček v čele s 206 centimetrů vysokým obrem Sokolovem nechali napráskat. Během strašidelných 19 minut získali pouhých 10 bodů, pět z nich po chybách soupeře. Na esa z podání prohráli 1:3, body z bloků 1:7 a útok nebyl žádný.

„Jo, měli jsme takovou taktiku, uspat je a pak jim dát,“ zasmál se nahrávač Luboš Bartůněk, který přišel na palubovku ve druhém setu. A karta se začala obracet. „S ním se trošku změnil rytmus hry a Bulhaři měli co dělat, aby nás ubránili. Byl to nový impulz, pomohlo to,“ pochválil spoluhráče univerzál Jan Hadrava.

„Kubu Janoucha měli načteného, Luboš to oživil, takže to bylo fajn,“ poznamenal trenér Jiří Novák. Dobře rozjetou českou mašinu zabrzdil až v koncovce čtvrtého dějství Skrimov. Třemi esy z podání za sebou srovnal z 20:23 na 23:23. Vedení českému týmu vrátil ještě útok Hadravy, ale soupeř mečbol odvrátil a nakonec set sám zakončil. „Byli jsme blízko, bohužel do toho na konci hodil vidle Skrimov skvělým servisem a zápas pro Bulhjary otočil,“ mrzelo Bartůňka. „Malý bodík je dobrý, ale ten zápas jsme si zasloužili vyhrát,“ smutnil i univerzál Hadrava.

„Asi nás prohraný čtvrtý set poznamenal psychicky, v tie-breaku jsme byli od začátku dole,“ mínil český nahrávač. „Byli jsme blízko, samozřejmě to mrzí, ale na druhou stranu jsme s kvalitním světovým týmem odehráli dobrý zápas, což je povzbutzením,“ upozornil trenér Novák, že po volném dni čeká tým v úterý zápas s Černou Horou, který bude klíčový pro postup ze skupiny.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Základní skupina B v Ostravě:

Česko - Bulharsko 2:3 (-10, 23, 18, -24, -11)

Rozhodčí: Porvazník (SR) a Gerothodoros (Řec.). Čas: 130 min. Diváci: 2953.

Česko: Sedláček 7, Janouch, Galabov 14, Zajíček 7, Hadrava 18, Vašina 20, libero Moník - Finger 5, Bartůněk, Licek. Trenér: Novák.

Bulharsko: Gočev 3, Seganov 2, Atanasov 31, Groždanov 9, Sokolov 17, Skrimov 17, libero V. Ivanov - Chavdarov, Asparuhov, Stankov, Černokožev 1, Kolev 5. Trenér: Prandi.

Pondělí v Ostravar Aréně:

15.45: Bulharsko – Itálie

19.00: Slovinsko – Bělorusko