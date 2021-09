Před měsícem vyhráli olympijský turnaj, ale ke zlatu z Tokia letos volejbalisté Francie další medaili nepřidají. V osmifinále mistrovství Evropy v Ostravě je senzačně vyřadil český tým. V pondělním zápase je porazil 3:0 (22, 19, 32)!

„Porazit olympijské vítěze, to se nestává každý den. V tom zápase jsme neměli co ztratit a to se ukázalo jako naše výhoda,“ usmíval se nahrávač Luboš Bartůněk.

Pohádkový začátek

„Pořád jsem kluky tlačil, ať jsou odvážní a nepodělají se. Ustáli to bravurně,“ chválil celý kolektiv trenér Jiří Novák. „Přesně tak jsme do toho šli. Měli jsme určitý repsekt, ale věděli jsme, že když do toho nepůjdeme naplno, tak nemůžeme zvítězit,“ potvrdil Bartůněk.

Hned začátek zápasu byl pohádkový, než se Francouzi v Ostravar Aréně rozkoukali, prohrávali 0:4. A Češi svůj náskok dál zvyšovali až na 18:11.

V dalším rozletu je sice zabrzdili servisem Brizard a po něm i Patry, ale závěr patřil skvěle hrajícímu týmu trenéra Jiřího Nováka. „Konečně nám vyšel začátek, to bylo důležité. Kdybychom tak začínali furt, bylo by to super,“ poznamenal smečař Adam Bartoš.

Úžasné publikum

Dopředu Čechy hnala do posledního místa zaplněná povolená kapacita haly se třinácti bubeníky. I díky nim Češi ovládli další dějství. Riskovali podání, výborně bránili v poli i na síti, na body z bloků porazili soupeře 9:3, a úspěch slavili i důrazným útokem.

„Neskutečné publikum. Chtěli jsme mu splatit důvěru, kterou nám dávalo celou základní skupinu v Ostravě. Takový volejbal a takový výkon si z naší strany zaslouží,“ poděkoval blokař Adam Zajíček fanouškům za bouřlivou atmosféru v Ostravar Aréně.

Francie, suverénní vítěz základní skupiny D v estonském Tallinnu, ale vyřazení odmítal, a ve třetím setu se rval jako o život. V závěru měl dokonce dva setboly, ale Češi je odvrátili a dramatické koncovce se poprvé radovali za stavu 30:29, jenž bod rozhodčí dali soupeři.

„Teč jsem upřímně necítil, takže jsem nemohl nic přiznat, ale očividně byla,“ uznal nahrávač Bartůněk. „Bylo to těžké, ale zvládli jsme to v hlavách a furt věřili, že vyhrajeme,“ dplnil Bartůněk.

Standing ovation

Diváci v Ostravar Aréně vstávali ze sedaček a dožadovali se dalšího mečbolu. A Češi zápas vítězně zakončili devátým pokusem - 34:32. Vítězná česká tečka přišla až při devátém za stavu 33:32, když Zajíček zablokoval největší francouzskou hvězdu Ngapetha. „Doufám, že mě u toho někdo vyfotil, nechal bych si to zarámovat,“ smál se po zápase šťastný Zajíček.

„Hráli jsme, nechybovali, dobře ztrátovali, tlačili jsme na servisu. To podle mě byl dnešní klíč,“ přiblížil cestu za senzační výhrou smečař Adam Bartoš. „Byly tam skvělé individuální výkony, ale vytáhla nás nakonec zase týmovost,“ konstatoval kouč Jiří Novák.

O postup do semifinále se Češi ve středu od 19 hodin v Ostravar Aréně utkají se Slovinskem.

Mistrovství Evropy volejbalistů:

Osmifinále v Ostravě:

Česko - Francie 3:0 (22, 19, 32)

Rozhodčí: Aro (Fin.) a Porvazník (SR).Čas: 92 min. Diváci: 3896.

Česko: Galabov 3, Zajíček 6, Hadrava 18, Vašina 15, Polák 9, Bartůněk, libero Moník - Finger 1, Janouch, A. Bartoš 6, Licek. Trenér: Novák.

Francie: Ngapeth 12, Chinenyeze 6, Patry 20, Clevenot 7, Le Goff 7, Brizard 1, libero Grebennkov - Louati, Faure, Tonutti. Trenér: Rezende.

Další zápas: Slovinsko - Chorvatsko 3:1 (20, 18, -19, 12).



Program středečního čtvrtfinále v Ostravě:

16.00: Itálie - Německo

19.00: Slovinsko - Francie