Hrálo se na tenisovém kurtu 1. ZŠ Bruntál, do bojů zasáhlo šest dvojic. Vítězný pár prokráčel celým turnajem bez jediné porážky. Druhou příčku obsadili s jedinou prohrou Luboš Foltýn a Zdeněk Pešat. Na bronzový stupínek vystoupala nejstarší dvojice Jan Urban s Petrem Novotným, kterým bylo dohromady 132 let. Ti si připsali tři vítězství.

Zajímavý tenisový turnaj ve čtyřhře mužů se odehrál v Bruntálu. Sedmý ročník akce uspořádal v úterý ČSRS TJ Olympia Bruntál. Hrát mohly páry, jejichž společný věk přesahoval sto let. Prvenství z loňského roku obhájila dvojice Pavel Hupka – Andréj Gánovský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.