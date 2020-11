První pokus zhatila koronavirová pandemie, druhý by už mohl vyjít. Řeč je o velkém sportovním festivalu, který bude hostit začátkem léta město Krnov. Akce bude cílená hlavně na děti. Součástí programu bude mimo jiné také běžecký závod.

Sportovní areál v Krnově bude hostit sportovní festival | Foto: Externista

„V Krnově probíhá každoročně hudební festival, florbalový Orca summer cup. Jinak, co se týká sportu, tak nic dalšího velkého. To nás vedlo k tomu, že bychom se s naším projektem zaměřili na sport,“ řekl Nikolas Tilkeridis, který přišel s nápadem sportovní festival uspořádat. „Měli jsme ho v plánu uspořádat v červnu letošního roku, jenomže vypukla koronavirová pandemie, tak jsme se rozhodli ho přeložit na rok 2021. Věřím, že tentokrát už to vyjde,“ je optimistou hlavní organizátor. Záštitu nad akcí bude mít jak město Krnov, tak Moravskoslezský kraj. „Náš projekt je zaujal. Budeme mít jejich podporu. Ono by to ani jinak nešlo,“ podotkl Tilkeridis, aktivní fotbalista. Hlavním pořadatelem akce je Sportfest z.s. „Dali jsme dohromady organizační tým, který bude celou akci pořádat,“ dodal.