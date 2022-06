Krnovská vlajka opakovaně stoupala vzhůru během turnaje Ligy Kumite Shinkyokushinkai Karate, které se konalo v sobotu 4. června ve Františkových Lázních. Bylo to díky mladým ukrajinským sportovcům.

Saša Vorobiov se zde umístil na prvním a Dima Vorobiov na třetím místě. Těsně pod stupni vítězů skončili Sofia Vorobiova s Artemem Arkhipenkem, kteří ztratili body kvůli váze. Do Krnova přitom přijeli teprve nedávno po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, avšak okamžitě zde začali trénovat pod vedením zkušeného Olega Vorobiova.

„Zpočátku to neměli nijak jednoduché. Po příchodu do Česka jim chybělo nejen potřebné vybavení v podobě kimon či chráničů, ale také neměli kde trénovat. V této nesnadné situaci jim nabídl pomocnou ruku Karel Handlíř, ředitel ZŠ Janáčkovo náměstí, kterou začali navštěvovat, a také volejbalový oddíl Slezská Orlice. Ten nejenže oficiálně karatistům poskytl tréninkové zázemí, ale zaštítil také jejich start a postaral se o nejnutnější vybavení. Oni sami pak projevili zájem o to, aby mohli mít s sebou vlajku Krnova coby poděkování městu za pomoc,“ představuje krnovské sportovce z Ukrajiny předseda oddílu Martin Kopeček.

„Jejich úspěch dokázal, že kroky vedoucí k podpoře mladých ukrajinských karatistů byly správné. V září se také díky němu uskuteční nábor do nově otevřeného oddílu karate pro děti, které se chtějí v tomto sportu rozvíjet. Naplňuje se tak příslib radnice pomoci všem, kdo chtějí sportovat. Spolupráce školy, rodiny města a oddílů je jednou z cest k úspěšné prevenci kriminality mládeže," uzavřel Martin Kopeček.