„Jsme rád, že se mi to povedlo. Člověk ukázal, že nepatří ještě do starého železa,“ usmíval se vítězný střelec Luděk Jurečka. „Otázkou je, jak by soutěž vypadala, kdyby se do ní zapojili kluci z Nymburku jako například Vojta Hruban s Jardou Bohačíkem,“ přemýšlí nahlas šestatřicetiletý křídelník.

Luděk Jurečka během všech kol vždy vedl, nicméně ve finálovém souboji mu nevyšly trestné hody a ani do trojkové střelby nevstoupil dobře. „Po šestkách jsem poprvé nevedl. Dostal jsem se pod tlak. Jenomže Filipu Kroutilovi nešly trojky, dal jich jen čtrnáct. Říkal jsem, že tohle pustit nemohu. I když začátek byl rozpačitý, pak už to šlo, udělal jsme sérii a uklidnil se,“ pokračoval v povídání Luděk Jurečka. Nakonec si střihl úspěšně i střelu z půlky zády ke koši. „Vzpomněl jsem si Kubu Šiřinu, který to hodně rád, tak jsem to zkusila vyšlo to,“ podotkl Luděk Jurečka.

Bylo vidět, že palubovka ostravské haly Tatran mu sedla. „Čtyři roky jsem v Ostravě hrával, takže na pohodu, navíc i z domu to mám do Ostravy jen pětadvacet minut, do Opavy o dvacet více,“ svěřil se basketbalista žijící v Sedlnicích. Parťáka mu v Tatranu dělal opavský spoluhráč Lukáš Bukovjan. „Buky bydlí navíc v Příboru, jezdíme spolu i na tréninky, chci mu tímto i poděkovat,“ podtokl Luděk Jurečka.

Za vítězství inkasoval prémii 30 000 korun. „Máme bonus do rodinného rozpočtu, něco asi podnikneme s dětmi,“ prozradil. Na oslavu zatím ještě čas nebyl. „Manželka spěchala v neděli ráno do práce, do rádia, takže jsme si dali pouze skleničku, něco většího přijde na řadu později,“ řekl ještě Luděk Jurečka, který by si přál, aby se střelecká soutěž stala v budoucnu tradiční akcí a zpestřením sezony.

Výsledky:

ČTVRTFINÁLE

David Škranc (Pardubice) – Luděk Jurečka (Opava) 67-83

Škranc střelba za 1 bod 17/11 (11 bodů), trojky 26/17 (51), z půlky 5/1 (5)

Jurečka střelba za bod 18/15 (15), trojky 30/21 (63), z půlky 5/1 (5)

Josef Potoček (Pardubice) – Martin Nábělek (Ostrava) 63-42

Potoček střelba za 1 bod 18/9 (9), trojky 28/18 (54), z půlky 5/0

Nábělek střelba za 1 bod 18/12 (12), trojky 28/10 (30), z půlky 5/0

Štěpán Svoboda (Ostrava) – Filip Kroutil (Děčín) 59-62

Svoboda střelba za 1 bod 20/14 (14), trojky 26/15 (45), z půlky 5/0

Kroutil střelba za 1 bod 16/9 (9), trojky 27/16 (48), z půlky 5/1 (5, právě trefou z poloviny postoupil)

Ondřej Šiška (Děčín) – Jan Maděra (Ústí) 45-47

Šiška střelba za 1 bod 17/12 (12), trojky 27/11 (33), z půlky 5/0

Maděra střelba za 1 bod 17/9 (9), trojky 26/11 (33), z půlky 5/1 (5, Maděra postoupil až díky trefě z poloviny)

SEMIFINÁLE

Potoček – Jurečka 63-76

Potoček střelba za 1 bod 16/12 (12), trojky 29/17 (51), z půlky 5/0

Jurečka střelba za 1 bod 18/16 (16), trojky 29/20 (60), z půlky 5/0

Maděra – Kroutil 40-51

Maděra střelba za 1 bod 18/14 (14), trojky 27/7 (21), z půlky 5/1 (5)

Kroutil střelba za 1 bod 17/7 (7), trojky 27/13 (39), z půlky 5/1 (5)

O 3. MÍSTO

Potoček – Maděra 75-34

Potoček střelba za 1 bod 18/12 (12), trojky 28/21 (63), z půlky 5/0

Maděra střelba za 1 bod 17/11 (11), trojky 27/6 (18), z půlky 5/1 (5)

FINÁLE

Kroutil – Jurečka 54-75

Kroutil střelba za 1 bod 16/12 (12), trojky 27/14 (42), z půlky 5/0

Jurečka střelba za 1 bod 16/10 (10), trojky 30/20 (60), z půlky 5/1 (5)