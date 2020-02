Přeborníkem se stal tým z Břidličné. „Viděli jsme pěkný turnaj s řadou zajímavých a dramatických utkání. Kluci zaslouží pochvalu za vystupování a výkony. Velké uznání patří vítězi, který se dokázal v omezeném počtu vypnout k takovým výkonům,“ řekl jeden z organizátorů Jiří Stanovský.

Kompletní výsledky základních skupin:

Skupina A: Juventus – FC SO 3:2, Juventus – Vrbno 2:2, Juventus – H. Benešov 4:2, Juventus – Zátor 3:0, FC SO – Vrbno 5:0, FC SO – H. Benešov 6:1, FC SO – Zátor 5:0, Vrbno – H. Benešov 1:1, Vrbno - Zátor 2:0, H. Benešov – Zátor 4:2. Pořadí: 1. Juventus – 10 bodů, 2. FC SO – 9, 3. Vrbno – 5, 4. H. Benešov 4, 5. Zátor – 0. Skupina B: Krnov – Břidličná 5:1, Krnov - K. Loučky 9:0, Krnov – Karlovice 6:1, Břidličná – K. Loučky 7:0, Břidličná – Karlovice 4:2, K. Loučky – Karlovice 1:3. Pořadí: 1. Krnov – 9 bodů, 2. Břidličná – 6, 3. Karlovice – 3, 4. Zátor – 0, 5. Fotbal Bruntál – 0.

Zápasy o umístění:

o 9. místo: Zátor – Fotbal Br. 2:3, o 7. místo: H. Benešov – Karlovice 6:2, o 5. místo: Vrbno – Karlovice 4:0, o 3. místo: Juventus – FC SO 3:3 (4:3), o 1. místo: Krnov – Břidličná 0:1. Nejlepší hráčkou byla zvolená Eliška Pospíšilová z Břidličné, nejlepším hráčem Dominik Hýža z Břidličné. Brankářům kraloval Kryštof Dvorský z Juventusu a střelcům Josef Blatný z FC SO. Konečné pořadí: 1. Břidličná, 2. FK Krnov, 3. Juventus Bruntál, 4. FC SO Bruntál, 5. Sokol Vrbno, 6. Sokol Karlovice, 7. Horní Benešov, 8. TJ Krásné Loučky, 9. SK Zátor, 10. Fotbal Bruntál.