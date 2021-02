Češi si vybojovali účast na mistrovství světa, které v současné době probíhá v Egyptě, nakonec ale na šampionát neodletěli. Tým totiž pohltil koronavirus, a jelikož nebyl připravený žádný plán B, tak z odletu do Afriky na poslední možnou chvíli sešlo.

„Z 21 hráčů, kde byla velká část zkušených hráčů, bylo mimo hru 17. Kromě toho, že nemohou odcestovat s plným týmem, nemůže letět ani jeden z trenérů, kteří tým vedou. Vyhodnotili jsme to tak, že by to byl hazard ze zdravotního hlediska a risk se jménem české házené,“ uvedl prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

Toto rozhodnutí však vyvolalo obrovskou nevoli mezi fanoušky. „Nebyl jsem tam, takže jsem neviděl podmínky ani zdravotní stav kluků. Těžko se mi k tomu vyjadřuje, je lehké něco kritizovat nebo na to mít nějaký názor. Nevím, co tomu předcházelo,“ uvedl pro Deník kouč házenkářského Frýdku-Místku Daniel Valo, jenž je zároveň asistentem trenéra u slovenské reprezentace.

V zákulisí se ihned spekulovalo o tom, že se měl narychlo sestavit náhradní tým, který by do Egypta odjel hájit čest české házené. Ostatně, něco podobného udělali na podzim před zápasem se Skotskem čeští fotbalisté, kteří za tento krok sklidili velký potlesk. „Asi se mělo udělat vše pro to, aby tým odcestoval. Pokud nepočítáme olympiádu, tak se jedná o největší házenkářskou událost. Když už tam Češi postoupili, tak měli udělat vše pro to, aby na turnaj odjeli. Těžko říct, jaké tam byly podmínky, domnívám se však, že spousta věcí mohla být jinak. Po boji je ale každý generál,“ řekl Valo.

Odvolání trenérů? Šok!

Bývalý slovenský reprezentant se domnívá, že i záložní tým českých házenkářů by na turnaji neudělal ostudu. „Myslím, že i v extralize je spousta šikovných hráčů, kteří by tam mohli jet. Je to jen hypoteticky, ale myslím si, že nějaký výběr tam asi měl odjet. Nebyli by bez šance,“ prohlásil Valo, jenž však hájil i Jana Filipa, který byl v průběhu týdne společně s Danielem Kubešem odvolán od kormidla české reprezentace. „Znám ho velmi dobře. A jak ho znám, tak udělal všechno pro to, aby se to povedlo. Ale bohužel, ani jsme spolu nemluvili, takže nevím, co všechno se odehrálo. Těžko se mi to hodnotí,“ dodal.

Odvolání trenérského dua Vala hodně zaskočilo. „Byl to pro mě šok. Nevím však přesně, co se odehrálo, jaké tam byly problémy a proč to přišlo. Je to těžké komentovat, ale nebude lehké najít za ně podobné odborníky, kteří mají takovou kvalitu,“ uvedl.

Češi na mistrovství světa nejsou. Do Egypta neodletěl ani tým USA a kvůli koronaviru v průběhu šampionátu odstoupily Kapverdské ostrovy. Valo se však o osud turnaje nebojí. „Myslím, že se to dokončí. Poté, co Češi a Američané měli problémy, tak se podmínky ještě zpřísnily a všichni dělají všechno pro to, aby se udrželi nějak bokem v bublině a aby se nákaza nešířila,“ komentuje současné dění slovenský trenér a bývalý skvělý házenkář.