Dostihová sezona se pomalu rozjíždí v České republice. Jeden zajímavý podnik se pojede v sobotu prvního května v Lysé nad Labem. Na programu je celkem osm dostihů. V jednom, a to rovinovém se představí i svěřenec trenéra Pavla Tůmy z Dvorců u Bruntálu.

Jan Faltejsek vyhrál pro Pavla Tůmu dostihy v italském Miláně | Foto: Luboš Jeníček

Čas tříletého ryzáka BE INA přijde ve třetím dostihu. Jedná se o rovinu třetí kategorie na 2 200 metrů Pro BE INA, kterého bude sedlat žokej Jan Verner, to bude velká premiéra. Doposud běhal totiž jen tréninky. O uplynulém víkendu měl trenér Pavel Tůma dva koně v italském Milánu, oba šli v sedle s Janem Faltejskem. Výsledek? Dvě první místa. Nejdříve s Roncalem a následně s Dominique. Obě prvenství byla s dosažena s přehledem.