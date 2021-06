Plnou hlavu a ruce práce s organizací jedinečné akce má teprve třiadvacetiletý Nikolas Tilkeridis, který s nápadem uspořádat Sportfest před přibližně dvěma roky přišel. „Chceme využít této neobvyklé doby a děti vrátit ke sportu,“ vysvětluje v rozhovoru šéf neobvyklé akce, která je svým rozsahem v České republice zcela jedinečnou.

Nikolasi, jak vznikla myšlenka uspořádat sportovní festival?

Ta úplně prvotní myšlenka mě napadla zhruba dva roky zpátky, když mě napadlo spojit několik sportů dohromady, z čehož by vznikly turnaje v daných sportech. Poté se z toho stala myšlenka jednoho menšího festivalu, nakonec se na to celé ještě napojilo více nápadů a vznikl z toho Sportfest. Je to trošičku větší akce, než jsme úplně původně plánovali.

Měli jste tedy nápad. Co následovalo, jaké byly první kroky?

Začali jsme oslovovat daná sportovní odvětví, která se na festivalu ukážou. Svou vizi jsme také představili městu Krnov a vedení Moravskoslezského kraje. Všem se zalíbila, takže díky jejich podpoře můžeme v srpnu akci organizovat. Poté jsme obcházeli různé firmy a zjišťovali, zda by nás a hlavně děti v této nelehké době podpořili.

Kolik lidí se vlastně na projektu podílí? S blížícím se srpnem je vás čím dál tím více?

Přesně tak. Na úplném začátku jsem byl pouze já, následně, když jsme akci začali zdokonalovat, nás přibývalo. Teď je nás v takovém základním jádru asi patnáct, takže nás stále přibývá. Určitě budeme rádi, když nám třeba další dobrovolníci pomohou, chystáme ještě v tomto směru vlastní kampaň. Lidí budeme totiž potřebovat opravdu hodně.

Jak vypadá vaše spolupráce se sportovními kluby a organizacemi?

Naším primárním cílem je propojit jednotlivé kluby a prohloubit mezi nimi přátelství. Chceme, aby ta práce s mládeží byla všude podobná, nejlépe po celém Bruntálsku. Určitě si všechny náboje nevystřílíme hned v prvním roce, protože festival není nafukovací a všechny sporty na něm bohužel být nemohou. Chceme však, aby se kluby prezentovali nějakou formou náboru a ideálně s námi navázaly spolupráci.

Komunikace s městem Krnov probíhala především ohledně dostupnosti sportovišť?

S vedením města Krnova jsme jednali hlavně o poskytnutí prostorů, na mysli mám hlavně atletický, fotbalový a hokejový stadion, plus skateparku. Jednali jsme o vypůjčení tohoto areálu, dále nás navíc město finančně podporuje. Pomáhají nám třeba i se zabezpečením běžeckých závodů a celkovou organizací, neboť s tím vším mají zkušenosti.

Jak daleko jste v přípravách? Co momentálně nejvíce řešíte?

Momentálně řešíme nejvíce katastrální věci ohledně běžeckého závodu. Jinak už se dostáváme pomalu do finále, v nejbližších týdnech přijde kampaň, během které budeme mít pro děti pozvánky a na festival je budeme zvát. Dá se říci, že už pouze zdokonalujeme drobnosti tak, abychom byli 21. srpna připravení.

Jistou překážkou je pro vás určitě doba, ve které nyní žijeme. Koneckonců už jste několikrát museli posunout termín…

To je pravda, ale vždycky říkám, že tentokrát to bude do třetice všeho dobrého. Jinak bych řekl, že nám doba spíše nahrává. Dětem chceme vrátit pohyb a lásku ke sportu. Naším cílem je jim ukázat, že je pro ně sport důležitý, protože ve zdravém těle je zdravý duch.

Nicméně nyní už to vypadá, že to nejhorší máme definitivně za sebou. Počítáte s tím, že festival proběhne bez jakýchkoliv omezení?

Samozřejmě úplně jednoznačně nejsme schopní říct, co bude, křišťálovou kouli nemáme. Očekáváme, že nějaká opatření budou, ale tohle budeme řešit až zhruba měsíc předem, když budeme vědět, co vláda plánuje.

Na co všechno se tedy mohou lidé těšit? Připravujete i nějaký doprovodný program?

Co se týče sportovních aktivit, pro děti a kluby je nachystán fotbalový turnaj a florbalový turnaj. Dalším bodem je Mistrovství Slezska a Moravy ve freestyle koloběžkách, Pro veřejnost pak bude volejbalový turnaj či běžecký závod, který bude rozdělený do tří kategorií, poběží se na 10 a 3 kilometry, pro děti pak bude kid run na novém atletickém stadionu. Tam budou také atletické závody. V nejbližších týdnech také čekáme na rozhodnutí o hokejovém turnaji pro děti. Mimo tyto turnaje ještě společně s Domovem dětí a mládeže v Krnově chystáme další sporty, kterým pracovně říkáme neobjevené. Děti budou na jednotlivých stanovištích zapisovat body na kartu, kterou dostanou. Co se týče doprovodného programu, chtěl bych hned zmínit, že se na akci nebudou prodávat alkoholické nápoje. Na tom si chceme zakládat, protože by se mělo jednat o největší sportovní festival pro děti a mládež v republice. Jinak máme pro rodiče přichystáno vystoupení kapely Voxel a dvou dalších místních skupin. Zároveň budeme mít ještě edukační program pro děti v rámci protidrogových opatření, objevit by se měly i integrované složky.

A jak to vypadá s lístky, ty už jsou v prodeji?

Vstupenky jsou k dispozici na webových stránkách www.sportfestkrnov.cz. Tam lze najít i registrace na všechny turnaje a disciplíny.

Plánujete z festivalu udělat každoroční záležitost?

Naším cílem je, aby se z něj stala tradice. Chceme do Krnova dostat co nejvíce návštěvníků a ukázat, že se dá i v takovém městě udělat velká sportovní akce.