Šesté kolo mělo naservírovat velkou bitvu mezi opavským Janem Švandrlíkem a děčínským snajprem Lukášem Feštrem. Realita byla ale úplně jiná. Křídelník ústecké Slunety Jan Maděra všem vytřel zrak, když se trefil i jednou z půlky a kvalifikoval se zároveň do velkého finále. Feštr s dvaatřiceti body totálně propadl. Švandrlík si připsal jen čtyřiačtyřicet bodů.

„Mí spoluhráči, kteří házeli, z Ostravy pocházejí, takže Tatran je pro ně domácí palubovkou. Osobně ji tolik neznám, ale na druhou stranu se na ni nechci vymlouvat. Prostě mi to nevyšlo,“ pokrčil rameny Jan Švandrlík. Vaz mu zlomila úvodní disciplína, a to střelba trestných hodů. „Chtěl jsem trestné hody střílet hlavně rychle, stejně jako v minulém kole, ale to byla cesta do pekel,“ přiznal opavský křídelník, který podepsal ve slezském městečku nový dvouletý kontrakt.

Nicméně i když plzeňský rodák Opavu na první flek nekatapultoval, důvod ke spokojenosti mohl mít. Stejně jako jeho spoluhráči z předešlých kol Jakub Šiřina a Jiří Štěpánek trefil 10 000 pro nemocného Matyho Tazbirka. Tato soutěž spočívala v tom, že hráči před spuštěním prvního kola Shoot outu tipovali své vlastní výsledky. Švandrlíkův tip čítal čtyřicet bodů.

„My to v týmu tipovali úplně na začátku, všichni jsme dávali spíš nižší čísla a nastavili to kolem čtyřicítky. Já chtěl samozřejmě dosáhnout lepšího skóre, ale bohužel,“ vysvětloval Švandrlík.Ve středu je na programu velké týmové Final Four. V semifinále narazí Opava na Děčín a Pardubice na ústeckou Slunetu. V sobotu přijdou na řadu jednotlivci, kdy bude Opavu reprezentovat Jurečka a Novou huť hned dvojice hráčů, a to Svoboda a Nábělek.

Statistiky 6. kola:

1. Jan Maděra (Ústí n. L.): bilance z čáry trestného hodu 18/12 (12 bodů), z trojky 27/18 (54 bodů), z půlky hřiště 5/1 (5 bodů) – celkem 71 bodů, 2. Dominik Lukáč (Ostrava): bilance z čáry trestného hodu 17/12 (12 bodů), z trojky 26/12 (36 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 48 bodů, 3. Jan Švandrlík (Opava): bilance z čáry trestného hodu 17/8 (8 bodů), z trojky 27/12 (36 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 44 bodů, 4. Filip Petružela (USK Praha): bilance z čáry trestného hodu 16/9 (9 bodů), z trojky 25/9 (27 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 36 bodů, 5. Lukáš Feštr (Děčín): bilance z čáry trestného hodu 17/5 (5 bodů), z trojky 24/9 (27 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 32 bodů, 6. Lukáš Vacek (Kolín): bilance z čáry trestného hodu 15/6 (6 bodů), z trojky 23/7 (21 bodů), z půlky hřiště 5/1 (5 bodů) – celkem 32 bodů, 7. Prokop Slanina (Pardubice): bilance z čáry trestného hodu 17/9 (9 bodů), z trojky 24/6 (18 bodů), z půlky hřiště 5/0 (bez bodu) – celkem 27 bodů.

Konečné pořadí týmů: 1. Ústí Nad Labem 343, 2. BK Opava 323, 3. Děčín 315, 4. Pardubice 301, 5. NH Ostrava 298, 6. Kolín 290, 7. USK Praha 272. První čtyři postupují do velkého finále, které se střílí ve středu 6. května se začátkem v 17.30 hod.

Konečné pořadí jednotlivců: 1. Jurečka (Opava) 79, 2. Kroutil (Děčín) 76, 3. Maděra (Ústí nad Labem) 71, 4. Nábělek (Ostrava) 71, 5. Potoček (Pardubice) 70, 6. Šiška (Děčín) 66, 7. Svoboda (Ostrava) 64, 8. Škranc (Pardubice) 64, 9. Bažant (Ústí nad Labem) 64, 10. Vyroubal (USK Praha) 64…11. Havlík (Ostrava) 62, 16. Bukovjan (Opava ) 55, 21. Gniadek, 22. Štěpánek (oba Opava) oba 52, 27. Lukáš (Ostrava) 48, 31. Švandrlík (Opava) 44, 33. Šiřina 41, 39. Snopek (Ostrava) 29, 41. Bohačík (Ostrava) 24. Prvních osm postupuje do velkého finále o 30 000 korun, které se střílí v sobotu 9. května od 17.30 hod.