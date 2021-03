Po loňské sezoně se Marek Stromský pomalu smiřoval, že jeho bohatá kariéra je u konce. „Takové myšlenky jsem měl. Dokonce jsem si začal hledat práci. Nemůžete jen jezdit dostihy, člověk musí i trénovat a v mém blízkém okolí žádná stáj s tréninkovou základnou nebyla. Proto jsem chtěl skončit,“ svěřil se Marek Stromský. „Byl jsem už i na pracovním pohovoru, ale nakonec to nedopadlo,“ doplnil žokej, který má ve své sbírce i dvě druhá místa ze slavné Velké pardubické.

Nakonec je ale všechno jinak a Marek Stromský zůstává dál v dostihovém světě. „Oslovil mě trenér Pavel Tůma, zda bych u něj dělal tréninkové jezdce. Domluvili jsme se na spolupráci,“ řekl Marek Stromský.

„Abych pravdu řekl, s touto nabídkou jsem nepočítal. Ale pro mě je to ideální. Do práce jezdím čtyřikrát týdně a jedna cesta mi tvá sedmačtyřicet minut, což je super,“ pochvaluje si ostřílený žokej.

Dostihová stáj z Dvorců má něco okolo čtyřicítky koní, a to včetně vítěze Velké pardubické, hnědáka Tzigane du Berlais. V praxi to ale neznamená, že bude Marek Stromský jezdit v barvách Dvorců dostihy.

„Pavel Tůma má jedničku Honzu Faltesjka. My jsme domluveni, že budu u něj pracovat jako tréninkový jezdec. Startovat na dostizích budu pro jiné trenéry, s kterými jsem domluvený,“ podotkl Marek Stromský. Samozřejmě, že v plánu má startovat i na Velké pardubické. A kdy uvidíme Marka Stromského v akci? „Těžko říci. Uvidíme, co nám současná pandemická situace dovolí. První dostihy v Brně a Slušovicích byly zrušeny. Takže bych to viděl nejspíše na nějaké zahraničí,“ uzavřel.