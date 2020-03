Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Štěpán Kolomý z FC SO A, cenu pro nejlepší hráčku si odvezla rýmařovská Julie Mereďová. Mezi brankáři se nejvíce líbil Lukáš Doležal z Krnova a ocenění pro střelce si vysloužil Radim Přecechtěl z Rýmařova.

„Viděli jsme letos asi nejvydařenější turnaj. Provázela ho nádherná atmosféra zaplněné sportovní haly a kromě jinak kvalitní úrovně celého turnaje vše vygradovalo za bouřlivé atmosféry fandících rodičů a diváků vynikajícím finálovým zápasem. Poděkování ale patří i všem ostatní účastníkům za předvedené výkony,“ zhodnotil klání starších přípravek po skončení předseda KM OFS Jiří Stanovský. Seriál letošních mládežnických halových přeborů zakonči v neděli 1. března od 10.00 hodin turnaj mladší přípravky.

Skupina A: K. Loučky – FC SO A 2:8, K. Loučky – Břidličná 4:0, K. Loučky – Karlovice 0:1, K. Loučky – Rýmařov B 1:0, FC SO A - Břidličná 16:0, FC SO A - Karlovice 3:1, FC SO A - Rýmařov B 2:0, Břidličná – Karlovice3:1, Břidličná – Rýmařov B 2:0. Pořadí: 1. FC SO A - 12 b., 2. Rýmařov B – 6b., 3. Kr. Loučky – 6b., 4. Karlovice – 6b., 5. Břidličná – 0b.

Skupina B: Rýmařov A - FC SO B 4:1, Rýmařov A - H. Benešov 7:1, Rýmařov A - Krnov 1:0, Rýmařov A - Zátor 10:0, FC SO B - H. Benešov 10:4, FC SO B - Krnov 0:1, FC SO B - Zátor 3:1, H. Benešov – Krnov 0:3, H. Benešov - Zátor 1:2, Krnov – Zátor 3:1. Pořadí: 1. Rýmařov A – 12b., 2. Krnov – 9b., 3. FC SO B – 6b., 4. Zátor – 3b., 5. H. Benešov – 0b.

Semifinále: FC SO A - Krnov 6:0, Rýmařov A - Rýmařov B 4:0, o 9. místo: H. Benešov – Břidličná 4:4 (PK 1:2), o 7. místo: Karlovice – Zátor 2:0, o 5. místo: Kr. Loučky – FC SO B 1:0, o 3.místo: Rýmařov B - Krnov 0:1, o 1. místo: Rýmařov – FC SO A 2:3. Konečné pořadí: 1. FC SO Bruntál A, 2. Jiskra Rýmařov A, 3. FK Krnov, 4. Jiskra Rýmařov B, 5. TJ Krásné Loučky, 6. FC SO Bruntál B, 7. Sokol Karlovice, 8. SK Zátor, 9. Břidličná, 10. TJ Horní Benešov.