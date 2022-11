Světovému aerobiku vládne česká kráska, titul vybojovala v Ostravě. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Neskutečná senzace: na mistrovství světa startovala poprvé v kategorii žen a hned vybojovala titul! Na šampionátu ve sportovním aerobiku, který od úterý do pátku hostila Ostrava, se to podařilo Viktorii Prokopové z Fitness Center Báry a Hanky Šulcové. Letošní mistryně republiky i Evropy je po Olze Šípkové, Denise Barešové a Adéle Citové teprve třetí Češkou v historii, která to dokázala.

Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech se 2. až 4. listopadu 2022 konalo v ostravské hale Gong v Dolních Vítkovicích. Titul v kategorii žen vybojovala Viktorie Prokopová z Fitness Center Báry a Hanky Šulcové. | Foto: FISAF.cz