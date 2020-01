Jak spí čeští sportovci: většina spánek nepodceňuje a dodržuje osm hodin

Lidé, spěte! Touto fučíkovskou výzvou triatlonisty a ironmana Petra Vabrouška by se daly shrnout výsledky průzkumu, který Deník podnikl mezi profesionálními i amatérskými sportovci z celého Česka. O co šlo? O to, jakou důležitost má pro zástupce nejrůznějších disciplín spánek.