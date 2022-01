Největší očekávání se vkládají do Barbory Krejčíkové, která se na kurtech Melbourne představí jako nasazená hráčka číslo čtyři.Rodačce z Brna vyšel loňský rok na výtečnou, na okruhu WTA totiž šestadvacetiletá hráčka vyhrála kromě senzačního titulu na French Open i turnaje ve Štrasburku a v Praze, což skromnou tenistku katapultovalo na čtvrté místo světového žebříčku o místo před Karolínu Plíškovou.

Krejčíková zatím na loňský rok navazuje zdárně, na turnaji v Sydney je totiž po výhře 0:6, 6:4 a 7:6 nad Estonkou Anett Kontaveitovou ve finále. Po semifinálové bitvě, ve které Krejčíková odvrátila sedm mečbolů, se v sobotu utká o titul s Paulou Badosaovou.

„Byl to skvělý zápas. Je to začátek sezony a cítím se dobře. Jsem nadšená z finále. Podívám se na druhé semifinále a pokusím se připravit co nejlépe,“ řekla Krejčíková odhodlaně. Tu v prvním kole Australian Open čeká Němka Andrea Petkovicová.

Kvitová se chce tenisem bavit

Před třemi roky to byla ve finále Australian Open bitva jako hrom. Petra Kvitová proti Japonce Naomi Ósakaové sice podlehla v prvním setu v tiebreaku, ve druhém setu se ale rodačce z Bílovce podařilo otočit tři mečboly v řadě a utkání dovést do rozhodující sady. V té už ale Kvitová agresivní Japonce podlehla 4:6, a přišla tak o možnost třetího grandslamového titulu a šance stát se světovou jedničkou. V letošním roce je ale situace velmi odlišná.

Kvitová se na kurty vrátila po čtyřměsíční odmlce a v jednatřiceti letech je jednou z nejzkušenějších hráček na okruhu.„Hlavně bych chtěla zůstat zdravá, abych mohla hrát zápasy. Chtěla bych si to i v téhle době nějak užít, i když po tolika letech je to dost těžké,“ přeje si Kvitová, kterou čeká v prvním kole Rumunka Sorana Cirsteaová. V akci kromě zmiňovaných dvou tenistek bude i Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Tereza Martincová a Marie Bouzková.

Lehečka s Macháčem uspěli v kvalifikaci

O dost těžší cestu měli mužští zástupci. Jiří Lehečka se prodral stejně jako Tomáš Macháč náročným sítem kvalifikace, a doplnili tak českou jedničku Jiřího Veselého.

„Hraju teď opravdu dobře, předvedl jsem stoprocentní výkon.Těším se na další výzvy,“ řekl Macháč.