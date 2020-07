„Tímto postupem se nám zvedá a roste špičková základna KTCM. V kategorii dospělých se nejlepší šachy hrají ve Vrbně. 2. liga je velmi náročná soutěž a bez pomocí polských a nejlepších okresních hráčů by to asi nebylo možné. Významnou roli zde sehrává i sponzorská činnost pana Svatopluka Máje a jeho firmy,“ řekl za krnovské šachisty Karel Handlíř.

V krajské soutěži má okres čtyřčlenné zastoupení, hráči Lokomotivy A (muži), Jiskry Rýmařov, ŠO Bruntál odehráli svůj standard. „Snad jen Bruntál má takový hráčský kádr, který by mohl v další sezoně pomýšlet na postup do kraje, z kterého v loni nešťastně vypadl. Obrovským překvapením v této soutěži je mládežnické družstvo Lokomotivy B, o kterém se myslelo, že je jen do počtu,“ pokračoval Handlíř.

Dva skvělé poslední zápasy s Orlem Opava B a Kravařemi (venku) je udrželo v soutěži a zajímavostí je, že z okresního přeboru do této soutěže postoupila mládežnická Lokomotiva D, takže čtrnáct mladých prvoligových hráčů má obrovskou motivaci.