/FOTOGALERIE, VIDEO/ Třineckou Mini Werk Arénu obsadili parahokejisté. Na programu byl totiž Parahokejový rozvojový kemp, který se uskutečnil v rámci extraligové tour. Na ledě se představilo čtrnáct nováčků. Ti měli možnost si zatrénovat i s českou legendou tohoto sportu Zdeňkem Krupičkou. Jeden celý trénink s nadšenými nováčky absolvoval také bývalý český hokejový reprezentant a velká opora Třince a Vítkovic Zbyněk Irgl.

Parahokejový rozvojový kemp v Třinci | Video: Roman Brhel

Na tréninku začínající parahokejisty a jednu parahokejistku sledovala také dvacítka děti z třinecké Základní speciální školy Jablunkovská. Na kemp děti vyrazily v pátek nejen proto, aby nováčkům fandily, ale aby si i samy parahokej vyzkoušely. „Většina dětí u nás má skvělý vztah ke sportu, dneska třeba hodinu rozebíraly to, jak se vede Třinci v předkole play-off. V rámci tělocviku hrají nejraději florbal, ale jsme vděční, že jsme mohli přijít i sem a upřímně jsem překvapený, jak parahokej našim dětem jde,“ poznamenal učitel Jiří Faruga.

V rámci Parahokejového rozvojového kempu dostanou zapůjčené všichni zájemci veškeré vybavení zdarma. K dispozici mají i helmy, chrániče nebo vlastní dres. Nováčkům se věnují trenéři české parahokejové reprezentace Jan Szturc, Jakub Novotný a Jiří Bříza, ale i kustodi Vladimír Kudela a Petr Stránský. „Máme obrovské štěstí na celý náš realizační tým. Víme, že je o nováčky perfektně postaráno, a to i díky těm, kteří nás v organizování kempů podporují. Je to něco, co má smysl a parahokej opravdu dokáže změnit lidské životy,“ ocenil přínos Parahokejových rozvojových kempů šéf Českého para hokeje Jiří Šindler.

Štěpán Kaloč, akční kluk z Ostravy, který propadl para hokeji

Třinecký kemp proběhl díky skvělým místním partnerům a Nadačnímu fondu OCELÁŘI. „Jsem sama překvapená, je tady plná ledová plocha parahokejistů. Tenhle kemp přesně patří k tomu, co chceme podpořit a musela jsem se sama podívat na vlastní oči, jak to vypadá, je to úžasné,“ řekla předsedkyně Nadačního fondu OCELÁŘI Irena Moderová.

Na akci dorazil také bývalý reprezentační útočník a opora Vítkovic či třineckých Ocelářů Zbyněk Irgl, který dokonce s nováčky absolvoval celý jeden trénink. Sám na vlastní kůži poznal, že pohybovat se na ledě není žádná sranda. „Je to úžasné, co ti hráči dokážou předvádět pak třeba v nároďáku, ta koordinace je neuvěřitelná. To, jak ti hráči musejí mít zpevněný střed těla, to si myslím, že by teda měla být i obrovská motivace pro všechny zdravé sportovce, jak pracovat se svým tělem,“ obdivoval hráče parahokeje Zbyněk Irgl ještě přímo ze sledge.

Zdroj: Petr Sviták

„Díky partnerům byla cítit radost a nadšení na ledě v Třinci a parahokej tak opět dal možnost sportovat handicapovaným dětem, ale i těm, kterým život změnila nehoda nebo těžká nemoc. „To je ta přidaná hodnota. My v kabině fungujeme jako rodina, a i pro nás, pro celý organizační tým je tahle práce za odměnu. Když vidíme nadšení a radost všech začínajících parahokejistů i parahokejistek na ledě,“ zakončil trenér Jiří Bříza.