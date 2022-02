„Odpadla Kanada i USA, protože tam přijedou spíše s hráči z Evropy či z univerzit. To ale neznamená, že je máme podcenit. Asi z toho bude Euro Hockey Tour doplněná o Slováky a Švýcary,“ pokračuje Vůjtek.

Na to, že se koná olympiáda zrovna v Číně, má svůj názor. „Byli zvoleni před několika lety, byla tam i letní olympiáda a proběhla normálně. Já sám se účastnil Her v Rusku, také nebyl problém. Myslím, že politika by se do sportu plést neměla. Ať si to řeší vrchní politici, ať tam nejezdí, stejně jsou tam k ničemu. Sportovce ale ať nechají,“ dodává Vůjtek.

A komu z českých reprezentantů na olympiádě věří nejvíce? „Tak v tom mám taky jasno. Ester Ledecké, ta má na zlato,“ uzavírá Vladimír Vůjtek.

Hokejoví olympionici narozeni v Moravskoslezském kraji:

Patrik Bartošák (brankář, Kopřivnice, 28 let)

Lukáš Klok (obránce, Ostrava, 26 let)

Matěj Stránský (útočník, Ostrava, 28 let)

