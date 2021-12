Zároveň připomněl nepříjemnou pravdu, že na začátku letošního roku, kdy on sám byl na legendárním závodě po deseti letech, zemřel ředitel soutěže Hubert Auriol. „Je symbolické, že takoví velikáni sportu i Dakaru odchází během konání,“ poznamenal.

Když se řekne jméno Karla Lopraise, má před sebou jeho šest vítězství. „Obrovsky si vážím, že u jednoho jsem mohl být v kabině s ním. A také s Radkem Stachurou, protože to nebyl jen Karlův triumf, ale i jeho,“ vypíchl Tomeček rok 1995. „Také se mi ale vybaví jeho klidné charisma, vystupování, nikdy se nenechal ničím vytočit. Takový sympatický medvídek, který se s každým ochotně vyfotil, potřásl si rukou a prohodil pár slov,“ doplnil.

Zemřel Karel Loprais, legendární závodník Monsieur Dakar, pohřeb bude v lednu

Tomečkovi bylo 24 let. Dodnes si pamatuje typ vozu i jeho SPZ. „Velmi živě si vzpomínám na první metry prologu v Granadě jak rychle to ta naše Tatra zvládala, a jak Karel s Radkem byli sehraní. Navigovat je byla honička, ale právě Radek mi pomohl, nastartoval mě, řekl mi, co si mám hlídat, takže to byly obrovské zkušenosti. Ty jsem pak zužitkoval i v dalších letech,“ poukázal Tomeček, že už o rok později posádka skončila druhá.

On sám pak má stříbro i z roku 2003. „Tak jako když vzpomínáte na hezkou paní, tanec, dobré jídlo, tak stejně si vzpomenu i na tyto úspěchy. Navíc to bylo pro splnění dětského snu, protože v roce 1987 jsem se se svou sestrou vsadil, že Dakar vyhraju. Stalo se. Vyhrál jsem basu šampaňského,“ usmál se Tomáš Tomeček.

Poslední rozhovor s Karlem Lopraisem: O čerpání vody z afrických studní i oslavě

Když dnes vidí profesionální podmínky, náročnost soutěže a soupeře zejména v podobě těžko porazitelného Kamazu, o víc je rád, že to tehdy vyšlo. „Klobouk dolů, že jsme s těmi socialistickými podniky byli schopni postavit dobré auto, konkurovat a vyhrávat. Navíc to byla doba neinternetová,“ upozornil Tomeček.

V paměti má stále i jednu historku s Karlem Lopraisem. „Asi by toho bylo víc, ale to jsme jeli poprvé v dunách a zůstali jsme tam viset. Snažili jsme se auto vyhrabat a v tom Karel řekl: Hele, jo, měl jsem přidat plyn. Moje chyba. Prostě férově to uznal a omluvil se. Takový byl,“ podotkl Tomáš Tomeček.

„Naši republiku hodně zviditelnil. Odešel nejlepší český dakarský závodník, který bude jen těžko překonán. Velká osobnost. Bohužel ale i takový je život, každého z nás to čeká. Budu na něj rád vzpomínat. Čest jeho památce,“ uzavřel Tomáš Tomeček.