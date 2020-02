Seidlová potvrdila, že jí halová šedesátka sedí. „Takový čas jsem čekala později, třeba na mistrovství republiky. Je to super, ale rezervy tam ještě jsou, tak by ten český rekord mohl padnout,“ řekla po závodě.

Trochu jí mrzela setinka, která ji dělila od nového českého maxima. „Mám rezervy v cílování a celkově v běhu, protože jsem nebyla úplně srovnaná,“ uvedla pětadvacetiletá sprinterka.

Evropské tabulky díky osobním rekordům vedou i čtvrtkaři Lada Vondrová a Michal Desenský. „S časem jsem spokojená, chtěla jsem to prodat už dřív, ale nevyšlo to. Myslím, že tam trochu rezerva je. Doufám, že to ještě trochu stlačím," řekla Vondrová, dvacetiletá vicemistryně Evropy do 23 let, která závodí za Pardubice.

Desenský si o 16 setin vylepšil halový rekord ze sobotního závodu v Praze. „Měl jsem předsevzetí dostat se na halové mistrovství světa, to bohužel odpadlo, tak chci prodat tu formu," poznamenal Desenský, který je nově osmým nejrychlejším čvrtkařem české historie v hale.

Pod stupni vítězů skončil český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk, který obsadil čtvrté místo výkonem 20,92 metru. Novým lídrem letošních tabulek se stal Polák Konrad Bukowiecki, jehož vítězný vrh ze šesté série měřil 21,88 metru.

Odvážně rozběhla závod na 1500 metrů Simona Vrzalová, která loni v létě nezávodila kvůli patní ostruze. Domácí běžkyně, která v Ostravě před rokem překonala český rekord, se vydala za dvojicí Etiopanek a měla výrazný náskok před zbytkem pole. V závěrečném kole jí ale došly síly a skončila sedmá v čase 4:13,19. Ve finiši ji porazily i krajanky Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki.

Z českých rekordmanů na stovce si v běhu na 60 metrů vedl lépe Zdeněk Stromšík, kterému čas 6,67 stačil na třetí místo. O setinu pomalejší Jan Veleba skončil čtvrtý. Vyhrál Brit Oliver Bromby (6,63). „Nebylo to špatné, ani skvělé. Takový neutrál,“ vykládal Stromšík.