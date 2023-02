„Jsem hrozně spokojená. Nevěděla jsem, co do sebe čekat. Lieke mi to krásně rozběhla, já se za ní vyvezla, a když jsem viděla ten čas, tak jsem věděla, že to bude dobré. Měla jsem hroznou radost,“ usmívala se Lada Vondrová po doběhu.

Na druhém místě skončila také tyčkařka Amálie Švábíková, překážkář Petr Svoboda a Jan Jirka na dvoustovce. Na závěr programu překonal Filip Sasínek vlastní český rekord na jednu míli.

„Jsem spokojená, upřímně jsem nečekala, že se mi to povede hned ve druhém závodě vylepšit halový osobní rekord,“ radovala se Švábíková po výkonu 457 centimetrů, čímž o dva centimetry vylepšila své maximum z loňského ročníku.

Její absolutní osobní rekord je ještě o tři centimetry lepší. Nestačila jen na Slovinku Tinu Šutejovou, jež se nakonec dostala až přes 482 centimetrů a upevnila si vedení v letošních světových tabulkách.

„Měl jsem startovní reakci 204 setin, což je masakr. Kdybych trefil třeba 130, tak jsem o 7,5 setiny jinde a může to být 7,51," vykládal Petr Svoboda, který zaběhl ve finále na 60 metrů překážek čas 7,58 a nestačil o 4 setiny pouze na Kubánce Rogera Iribarneho.

„Věřil jsem si, že to bude kolem 7,50, cítil jsem se dobře. Je škoda toho startu. Upřímně, útočil jsem na nejlepší světový výkon,“ dodal Petr Svoboda.

Z českých sprinterů se více dařilo Janu Velebovi, který v rozběhu i ve finále zaběhl čas 6,66 a obsadil páté místo. Domácí Zdeněk Stromšík skončil v rozběhu až šestý za 6,77 a do finále nepostoupil.

Výsledky mítinku Czech Indoor Gala 2023 v Ostravě:

MUŽI:

60 m: 1. Azu (Brit.) 6,58, 2. Tada (Jap.) 6,59, 3. 3. Mena (Kuba) 6,61, …5. Veleba (ČR) 6,66.

200 m: 1. Mena (Kuba) 20,64, 2. Jirka (ČR) 20,91, 3. Burnet (Niz.) 20,95, …5. Macík 21,08, 6. Polák (oba ČR) 21,18.

400 m: 1. Boers (Niz.) 46,36, 2. Danylenko (Ukr.) 46,46, 3. Krsek 46,49, 4. Müller 46,72, …7. Bix (všichni ČR) 47,50.

800 m: 1. Ajúní (Tun.) 1:47,97, 2. Tuka (Bosna) 1:48,09, 3. Bloudek (Chorv.) 1:48,76, 4. Kotyza 1:48,81, …6. Davidík 1:49,48, 7. Vystrk (všichni ČR) 1:49,54.

Míle: 1. Bibič (Srb.) 3:55,90, 2. Pallitsch (Rak.) 3:57,22, 3. Danielsson (Švéd.) 3:57,28, 4. Sasínek 3:57,62 - český rekord, …7. Friš 4:01,35, 9. Vinduška (všichni ČR) 4:05,64.

60 m př.: 1. Iribarne (Kuba) 7,54, 2. Svoboda (ČR) 7,58, 3. Szymaňski (Pol.) 7,59.

Dálka: 1. Lescay (Kuba) 784, 2. Randazzo (It.) 778, 3. Juška (ČR) 769.

ŽENY:

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,00, 2. Vondrová (ČR) 51,57, 3. Tkačuková (Ukr.) 52,39, 4. Petržilková 52,44, …7. Jíchová (obě ČR) 53,54.

1500 m: 1. Ketemaová (Et.) 4:08,84, 2. Hoffmanová (Švýc.) 4:09,02, 3. Lizakowská (Pol.) 4:09,97, …9. Šimková 4:17,89, Mäki (obě ČR) nedokončila.

60 m př.: 1. Johnsonová (USA) 7,87, 2. Visserová (Niz.) 7,96, 3. Graversgaardová (Dán.) 8,07.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 482, 2. Švábíková (ČR) 457, 3. Bruniová (It.) 452, …8. Pöschlová 417, 9. Pražáková (obě ČR) 402.

Trojskok: 1. Filipičová (Slovin.) 13,86, 2. Cestonarová (It.) 13,83, 3. Morimotová (Jap.) 13,53, 4. Maštalířová 13,25, …6. Hrubá (obě ČR) 13,08.