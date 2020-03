Florbalisté krnovské Orcy budou s největší pravděpodobnosti hrát i v příštím ročníku divizi.

Orca v prvním kole play up porazila Písek 3:0 na zápasy a těšila se na dalšího protivníka, a to Ossiko Třinec. Bohužel vzhledem k aktuální situaci v zemi byly zápasy zrušeny a florbalový svaz letošní ročník ukončil. „Sezona skončila, postup se nekoná. Podle všeho se sestupy a postupy neuskuteční a my tím pádem zůstaneme v divizi. Je to pro nás zklamání. Celou sezonu jsme měli dobře rozehranou,“ poznamenal kapitán Orcy Jaromír Filip.