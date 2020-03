Orca vyhrála v Písku a vyhlíží dalšího soupeře

Sen o postupu do Národní ligy žije. Florbalisté krnovské Orcy zvládli i třetí zápas série a po vítězství 6:5 v Pístku slaví postup do další fáze play up. Jejich soupeř vzejde z dvojice Ossiko Třinec – Hornest Brno, která má aktuálně stav 2:2.

Z utkání. Ilustrační foto. | Foto: archiv Orcy Krnov