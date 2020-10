Florbalisté krnovské Orcy zatím válí. O víkendu si připsali na konto další vítězství, když dokázali uspět v Orlové. Domácí celek na jeho palubovce porazili 8:7 po nájezdech a v tabulce jim patří druhé místo.

Orca vyhrála po nájezdech | Foto: Externista

rlová hrála tradičně ve velké rotaci, že by ale Krnov přehrávala, to se říci nedalo. „Soupeř nás nenapadal, dával nám docela dost prostoru a před začátkem třetí části jsme vedli 6:3," začal se o utkání bavit hrající kouč Krnova Štěpán Lhoťan. Ovšem třetí třetina přinesla velký boj. Orlová začala aktivně napadat, což slavilo úspěch, kdy mezi 55.-58. minutou srovnala na 7:7. Zápas šel do prodloužení, ale žádný z týmů se neprosadil. Nakonec rozhodly nájezdy, kdy jako jediný se prosadil aktuálně vynikající formou políbený Ondřej Miškov. René Frydrych vychytal za Krnov všechny nájezdy a Kosatky bral druhý prémiový bod. „Zápas se musel líbit, první dvě třetiny jsme hráli, co jsme chtěli. Třetí třetinu jsme se zbytečně zatáhli do bloku, soupeř do nás bušil a po zásluze vyrovnal, naštěstí jsme se zvedli a pak náš gólman zhypnotizoval soupeře při nájezdech,“ shrnul Štěpán Lhoťan.