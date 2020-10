Florbalisté krnovské Orcy mají formu. Před nucenou koronavirovou pauzou si na domácí palubovce poradili s nováčkem divize SK Domaslavice. Krnovský tým vyhrál vysoko 14:7.

Orca vede divizi | Foto: Externista

„I v tomto utkání se projevily naše problémy s úzkým kádrem. Opět jsme museli hrát jen na dvě lajny, místo tří. Ale naštěstí do výsledku se to neprojevilo,“ řekl hrající kouč Krnova Štěpán Lhoťan. „První třetina byla rozpačitá, nesla se spíše v tréninkovém tempu. Ve druhé pasáži zápasu jsme se ale rozjeli a šli do trháku. Škoda, že přišel moment, kdy jsme nesoustředěným výkonem dovolili soupeři vstřelit tři slepené branky,“ štvalo trenéra. „Do Domaslavic přišlo před sezonou několik zkušených hráčů z Orlové a dle toho se odvíjela jejich taktika,“ pokračoval Lhoťan. „Celkově jsme ale spokojeni. Vstup do sezony se nám povedl, škoda pauzy,“ zakončil hrající kouč Krnova.