Se squashem jste začala v devíti letech. Jak jste se k němu dostala? Věnovala jste se sportu již dříve?

Se squashem jsem se seznámila díky rodičům, kteří chodili hrát v Opavě na Příčnou. Když jsem byla ve třetí třídě, otevřel se AB Squash ve Fügnerově ulici a Romana Adámková dělala nábor dětí v mé škole. Domluvili jsme se s několika spolužáky, že to zkusíme, i když samozřejmě poslední slovo měli rodiče. Vždycky jsem měla ke sportu blízko, za školu jsem běhávala závody a odmala jsem chtěla dělat sportovní gymnastiku, která ale v Opavě v té době neměla žádné zázemí.

Jaké byly vaše největší juniorské úspěchy? Kteří trenéři vás k nim dovedli? Část juniorských let jste strávila v Praze, jak se na Vašich úspěších odrazila opavská squashová škola oproti té pražské na Strahově?

V juniorech jsem osmkrát vyhrála mistrovství republiky, v cizině byly mým největším úspěchem tituly na French Junior Open a Swiss Junior Open a finále na Belgianu. Zlom v mé juniorské kariéře nastal, když se mi začal věnovat Karel Wanke. Doprovázel mě na turnaje a měli jsme spolu hodně individuálních hodin. Strahov mi pak ale umožnil hrát více s dalšími hráči a hráčkami, v tom byla oproti Opavě jeho výhoda.

Od dětství jste hrála také na klasickou kytaru, v patnácti letech jste byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a poté jste přešla na Pražskou konzervatoř. Proč? Jak jste zvládla kombinaci náročných tréninků se hrou na kytaru? V které oblasti jste měla větší úspěchy?

Na konci prvního ročníku jsem dostala nabídku z klubu Strahov k přestěhování do Prahy. V té době mi to přišlo jako příležitost posunout mou hru dále a celkově mi nakonec pobyt v Praze hodně dal. Pražská konzervatoř byla ze začátku šok, ostravská mi přišla mnohem přátelštější, ale nakonec jsem si ta léta užila. Bylo těžké tyto dva velmi odlišné světy kombinovat, ale jsem ráda, že jsem si tím prošla. Díky tomu jsem se naučila dobře organizovat svůj čas a být zodpovědná a samostatná. I když jsem hudební svět nakonec opustila, stále mám většinu svých blízkých přátel právě z něj. Rozhodně jsem byla úspěšnější ve squashi. Byla jsem velmi soutěživá a energická. V kytaře mi chyběla trpělivost a zvládala jsem hůř trému při vystoupeních. Soutěží bylo také oproti squashi znatelně méně.



Anna Serme na exhibičním zápase v Praze. Foto: Irena Vanišová

V roce 2015 jste byla přijata na Sorbonnu, prestižní pařížskou univerzitu. Jaký obor jste studovala? Vybrala jste si Francii díky Vašemu nynějšímu manželovi?

Studovala jsem obor Anglo-americká studia se zaměřením na literaturu, historii a jazyk, do kterého spadalo také překladatelství. Zčásti to bylo díky tomu, že je Lucas z Francie, ale jemu se zpátky do Francie moc nechtělo. Rok jsme bydleli v Praze a předtím studoval v Anglii. Pro mě to ale byla úžasná příležitost a i ze squashové stránky to pro nás dávalo smysl. Navíc to pro mě bylo velkou výzvou, francouzsky jsem se pořádně naučila teprve dva roky před tím, než jsem na Sorbonnu nastoupila!

Co plánujete do budoucna? Dá se squashem uživit? Nebo se vrátíte zpět k jednomu z oborů, který jste vystudovala?

Samozřejmě vzhledem k tomu, že squash je sport, je logické, že se mu nebudu moci věnovat donekonečna. Zatím ale žádné konkrétní plány nemám. Bude záležet na příležitostech, které se mi nabídnou. Díky absolvovaným studiím a zkušenostem nabytých z cestování a vrcholového sportu si ale myslím, že nebude problém se pak uchytit. Hodně vrcholových hráčů zůstává v oboru a stanou se trenéry, hodně jich takto působí v Americe na vysokých školách, ale i v soukromých klubech či v rodinách. Jen hrstka těch nejlepších si vydělá tolik, že by už nikdy nemusela pracovat.

Myslíte si, že se squash může dostat na úroveň tenisu? Jaké jsou podle vás největší rozdíly těchto dvou velmi náročných sportů?

Bohužel chybí medializace a tím i sponzoři a tudíž peníze pro růst sportu. Také si myslím, že je squash pro neznalého diváka složitější na pochopení a na docenění jeho náročnosti, která je v mnoha ohledech vyšší než v tenise. Také rozhodčí má v tomto sportu větší roli, což občas vytváří problémy. V některých situacích jsou jejich rozhodnutím naštvaní oba hráči a divák často nechápe, co se děje.

Jaké jsou vaše životní vzory a proč?

Respektuji a snažím se učit se od lidí, kteří jsou tolerantní a skromní, i když toho hodně dokázali. Například bývalá světová jednička ve squashi Nicol David, nejlepší hráčka historie tohoto sportu, k těmto lidem patří. Nad nikoho se nepovyšuje a dělá pro růst tohoto sportu maximum i po ukončení aktivní kariéry.

Se squashem jste procestovala téměř celý svět. Máte nějaký silný zážitek, na který ráda vzpomínáte?

Tento aspekt je na sportu skvělý, díky turnajům jsem poznala nová místa a lidi různých kultur. Zážitků mám mnoho, ale ten nejčerstvější je z listopadu, když jsem byla na turnaji v Číně a po turnaji jsme se se spoluhráčkou z Česka vydaly rychlovlakem do vedlejšího města podívat se do pandí rezervace. Bylo velmi zvláštní, že jsme byly jedny z velmi malého množství zahraničních turistů, vzhledem k tomu, že pandy jsou atrakcí po celém světě. Turismus ale ve většině Číny není mezinárodní a téměř nikdo neumí anglicky, takže to bylo docela dobrodružství. Podobně jsme si užily i turnaj v Malajsii, po jehož skončení jsme nasedly na autobus a jely se podívat na chrámy do krásného města Ipoh, do kterého také moc zahraničních turistů často nezavítá. Anglicky ale v Malajsii mluví skoro všichni, je to jeden z úředních jazyků, takže to bylo vcelku bez problémů.

Na které turnaje se chystáte v této sezoně?

Na konci ledna letím na turnaj do Clevelandu a hned po něm se přesouvám do St. Louis, takže se vracím až druhý týden v únoru. Poté mě čeká v Česku mistrovství republiky. Určitě také pojedu na mistrovství Evropy týmů do Holandska, ale ostatní individuální turnaje se uzavírají vždy měsíc dopředu, takže jsem je ještě neřešila.

Jak často trénujete a co všechno je součástí Vašeho tréninku?

Trénuji každý den minimálně dvakrát, i když ne vždy dvakrát squash. Hodně se snažím kompenzovat jednostrannou zátěž squashe jiným cvičením, hlavně jógou, spinningem, plaváním. Důležitou složkou je také silový trénink v posilovně.

Jak trávíte svůj volný čas?

Ráda vyrábím různé věci, mám ráda origami, které přetvářím do modernější podoby a používám je při výrobě různých přání nebo dekorací. Také ráda kreslím, šiji – minulý rok jsem dostala šicí stroj; hraji na kytaru nebo čtu. Pro squashpage.net, českou squashovou stránku, také často překládám nebo píši články.

Před téměř třemi lety jste ze svého jídelníčku vyřadila maso. Z jakého důvodu a co vám to teď přináší?

Důvodů je hodně, jedním z nich je ekologické hledisko – dobytek produkuje hodně odpadu a navíc se pro něj také musí pěstovat potrava, tak proč to nezjednodušit a tím se nevyhnout zbytečné produkci a znečišťování? Hlavní důvod je ale morální, mám zvířata natolik ráda, že se mi hodně příčí, jak se s nimi zachází. Co se týče přínosů - málokdy je mi po jídle těžko, během turnajů už se mi nestává, že bych měla problémy se zažíváním a navíc mi trávení nezabere tolik energie jako dřív. A také mám čisté svědomí.

Jaká je situace ve squashi - je to mladý sport, který se rozvíjí, nebo přestává být atraktivní? Ve kterých částech světa?

Profesionální squash jde úrovní nahoru, jedná se o úplně jinou hru než třeba před deseti lety. Co se týče atraktivity, v Evropě bohužel ten boom ze začátku tisíciletí trochu opadl, ale myslím, že se to znovu rozproudí. Nejvíc se squash rozvíjí v Americe, která produkuje čím dál víc kvalitních hráčů a kde mají mladí hráči (z celého světa) možnost dostat díky squashi stipendium na velmi drahé univerzity, což je pro ně velkou motivací. Egypt již několik let produkuje velké množství výborných hráčů a dále Malajsie má velmi silnou juniorskou základnu. Posledních pár let je také squash stálicí na Eurosport playeru a Squash TV odvádí výbornou práci, co se týká přenosů ze zápasů.

Kdyby se squashi podařilo dostat na olympijské hry, chtěla byste reprezentovat svou zemi na tak významných svátcích sportu?

Samozřejmě, chtěla bych olympijské hry zažít. Ale obávám se, že pokud se na ně někdy squash dostane, já už budu ve squashovém důchodu. Možná by to ale byla dobrá motivace k tomu, stát se trenérkou a jet tam na této pozici.

MARIANNA KLIMUNDOVÁ

VIZITKA K TÉMATU

Anna Serme, rodným příjmením Klimundová, se narodila v Krnově 15. května 1991. Je nejvýše postavenou českou squashovou hráčkou na profesionálním světovém žebříčku PSA (62. místo). Již jeden rok je i českou squashovou jedničkou. V juniorské kategorii se stala osminásobnou mistryní a dvojnásobnou vicemistryní České republiky, ze zahraničních turnajů má připsáno vítězství na prestižní Super sérii French Junior Open v roce 2006. Na turnajích okruhu PSA se nejlépe umístila na 2. místě na turnajích v Arménii a na Ukrajině. Českou republiku již několik let reprezentuje na týmových soutěžích, na mistrovství Evropy české hráčky dosáhly 3. místa v první divizi. V roce 2018 vyhrála mistrovství České republiky. Mimo squash chodila na Pražskou konzervatoř, kde hrála na klasickou kytaru. Poté vystudovala pařížskou univerzitu Sorbonne a začala trénovat v Créteil-předměstí Paříže.