Půjde o pyramidu šestnácti zápasníků v pěti turnajích během roku 2023. Bojovat se bude ve weltrové váze (do 77 kilogramů) a všichni si rozdělí dohromady milion eur (25 milionů korun). Vítěz získá z tohoto balíku tři sta tisíc. „Řešili jsme to posledních pár měsíců a myslíme si, že tohle má šanci změnit celé toto odvětví,“ řekl na akci Oktagon Time jeden z promotérů Ondřej Novotný.

Weltr byl pro organizátory jasnou volbou. Již nyní je známá i sedmička nasazených účastníků, kteří nabídku přijali. Konkrétně dlouholetý král této váhy David Kozma, současný šampion střední váhy (do 84 kg) Patrik Kincl, pak Srb Bojan Veličkovič, Brazilec Leandro Silva (Apollo), Němci Christian Eckerlin s jmenovcem Jungwirthem, a také maďarský tvrďák Máté Kertész.

„Z reakcí zápasníků a jejich manažerů to byla vždy spadlá brada a nebylo nad čím přemýšlet. Jdeme do toho,“ tlumočil Novotný.

Osmým by mohl být John Hathaway, který má platnou smlouvu v UFC. „Nechci říkat hej, dokud jsem nepřeskočil, ale myslím, že se na něj můžeme těšit,“ naznačil Novotný s tím, že druhou osmičku budou tvořit bojovníci, kteří se sami přihlásí a Oktagon je vybere. „Přihlášek máme, že bychom naplnili dva turnaje,“ podotkl.

Velké slovo však budou mít ve hře i fanoušci, kteří budou případně moci někoho z poražených v turnaji vrátit do hry jako „lucky loosera“ v pozici náhradníka, kdyby se někdo zranil. Celý pavouk začne všemi osmi zápasy (a jedním rezervním) na jednom turnaji, na jednom místě. Zároveň nepůjde o tituly a zápasy se nebudou počítat ani do žebříčku.

„Toušák (Pavel Touš) mi to volal, když jsem byl v Irsku na kempu. Pojal jsem to v rychlosti, nijak jsem se nepídil po informacích, protože se soustředím na zápas, který mě čeká. Věděl jsem jen, že jde o pyramidu a milion eur,“ hodnotil Kozma.

„Sám jsem na to zvědavý, ale sport děláme i pro fanoušky a ve weltru to bude hodně zajímavé. Zvlášť na případný zápas s Davidem (Kozmou),“ pronesl Kincl. „My si vždy říkali, že když spolu půjdeme, tak o pořádné prachy, a ty jsou ve finále hezké,“ doplnil Kozma.

APLAUS PRO ŠAMPIONA

Karvinský rodák sklidil při nástupu na tiskovku i na konci při staredownu největší aplaus publika, naopak brazilský vyzyvatel Kaik Britovi si vyslechl bučení. „Fanoušci v Ostravě jsou vždycky super, ale že přijdu tady jako do divadla a najednou bude celá hala skandovat mé jméno, je něco neskutečného a vážím si toho. Dává mi strašně moc energie,“ ocenil David Kozma.

„Já jsem na takovou reakci zvyklý od začátku svého působení v Oktagonu, takže mě to nechává v klidu. Naopak čím vyšší tlak, tím víc mě to motivuje,“ prozradil Brito.

Velkou podporu měli v zaplněném Gongu aktéři titulového souboje v závěru roku Patrik Kincl a Karlos Vémola. „Myslím, že lehkou převahu má Patrik,“ podotkl směrem k parťákovi Palovi Nerudovi Ondřej Novotný. „Já to čekal,“ usmál se jen Kincl, který tentokrát soka v sále proti sobě neměl.

Vémola kvůli zánětu skončil v nemocnici. „Já to zaslechl při cestě z kempu v Bratislavě třicet kilometrů před Ostravou. Nevím, jak je to vážné, zatím si nechci připouštět, že zápas nebude. Ale je to čerstvé, nicméně i pro mě nepříjemné. Může mě to nahlodat,“ připustil Patrik Kincl.

Vzájemný duel v pražské O2 Aréně by však ohrožen zatím být neměl.

PROVOKATÉR MAGARD

Jako to u Oktagon Time bývá, nechybělo špičkování mezi bojovníky. „Moje příprava byla skvělá a jsem schopný ho ukončit v kterémkoliv kole. Jen doufám, že ho nezmlátím tak, aby musel jet do nemocnice,“ připomínal se Kaik Brito. „Já tam nechám duši a srdce jako s Apollem, po kterém jsem skončil v nemocnici a stejně jsem vyhrál,“ usmál se jen Kozma.

Hecovali se také Matouš Kohout s Janem Malachem, Matěj Peňáz s Vlastem Čepem, a především Jonas Magard a Filip Macek, kteří za čtyři týdny půjdou o titul v O2 Aréně. Dánský zápasník působil sebevědomě, provokoval, skákal do řeči a byl si jistý, že soka stejně jako loni v listopadu porazí. Tentokrát ale před limitem, nikoliv na body.

„Myslím si, že se mně to udělalo jiného zápasníka, možná i člověka, a pomohlo mi to. Uvidíme ale v O2 Aréně,“ přiznal Macek. „Třikrát už šel o titul, když jsme spolu zápasili, tak dvaadvacetkrát spadl na zem. Ale tentokrát až upadne, tak ho ukončím. Tohle není žádná pohádka z Disneylandu, ale boj,“ začal Magard přestřelku, do které se několikrát vrátil.

„Nevím, co říct. Jdu o titul potřetí, tak snad do třetice všeho dobrého,“ řekl jen. „To je vše, co řekneš? Můžu slíbit, že tě ukončím před limitem,“ pokračoval Magard. Macek se však velikášským prohlášením vyhýbal a spíše situaci uklidňoval.

Organizátoři zároveň prozradili program dalších turnajů. Po prosincové Praze a dlouho oznámeném únorovém německém Mnichovu se Oktagon vrátí 4. března do Ostravy, načež budou v dubnu následovat Liberec a Bratislava.