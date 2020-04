Velké bitvy na basketbalových palubovkách v současné době? Proč ne. Sedm účastníků české nejvyšší soutěže bojuje v individuálních dovednostech s názvem Kooperativa NBL Shoot-out. Hracími dny jsou středy a soboty. Střílí se z poloviny, z trojkového oblouku a z čáry trestného hodu. Do bojů zasáhly i týmy z našeho kraje. Opava je aktuálně druhá, ostravská Nová huť těsně čtvrtá. Mezi jednotlivci patří první místo opavskému Jurečkovi, ostravský Nábělek drží bronzový flek. Oba mají nakročeno do velkého finále.

Zápas 3. kola basketbalové Kooperativa NBL mezi BK Opava a Sluneta Ústí nad Labem 6. října 2018. Luděk Jurečka (BK Opava). | Foto: Deník / František Géla

Oč konkrétně jde? Základní část tvoří šest kol, do každého musí tým nominovat vždy jiného hráče. Následuje jedno týmové finálové kolo, do kterého postupují čtyři nejlepší družstva po základní části, a finále individuální. V něm si to rozdá první nejlepších osm hráčů, a to bez ohledu na klubovou příslušnosti.