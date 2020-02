Podmínky pro výhru splnilo přes 200 škol z celé republiky. Vylosováno jich bylo čtrnáct, každá z jednoho kraje. A vítězná odměna? Trénink se špičkovým českým sportovcem.

Medailisté

Třeba s olympijským vítězem v moderním pětiboji Davidem Svobodou, dvojnásobnou olympijskou medailistkou z biatlonu Veronikou Vítkovou nebo světově úspěšným motokrosařem Petrem Pilátem.

„Každý vrcholový sportovec může děti pozitivně ovlivnit a ukázat jim, že sport je především zábava. Věřím, že setkání se sportovními hvězdami dodá mladým sportovcům na školách motivaci dále pracovat,“ řekla Veronika Vítková.

Olympijské hodnoty

„Reakce od dětí máme vždycky pozitivní. Formát Olympijských tréninků kvitují i učitelé, kteří si chválí, že se dětí na tréninky těší a mají do sportu větší chuť,“ doplnil Štěpán Janáček, manažer projektu. „Letos navíc máme olympijský rok, takže se s dětmi budeme snažit povídat i o olympijských hodnotách.“

Handicapovaný atlet Martin Dvořák vylosoval i pět škol v rámci Paralympijské výzvy. On sám už školy s handicapovanými žáky v rámci Sazka Olympijského víceboje navštívil a byl nadšený. „Ta radost v dětských očích byla k nezaplacení. Ještě dlouho potom to ve mně rezonovalo. Byl to pro mě velký a silný zážitek,“ dodal Dvořák.

Seznam vylosovaných škol pro jarní Olympijské tréninky 2020:

Hlavní město Praha: ZŠ Praha 12, Rakovského, Jihočeský kraj: ZŠ Tábor, Zborovská, Jihomoravský kraj: ZŠ Velké Opatovice, Karlovarský kraj: ZŠ Královské Poříčí, okres Sokolov, Královéhradecký kraj: ZŠ Úpice – Lány, okres Trutnov, Liberecký kraj: ZŠ F. L. Riegra Semily, Jizerská, Moravskoslezský kraj: ZŠ Frýdek Místek, Pod Kabáticí, Olomoucký kraj: ZŠ Hrabová, okres Šumperk, Pardubický kraj: ZŠ Litomyšl, T. G. M., okres Svitavy, Plzeňský kraj: 4. ZŠ Plzeň, Kralovická, Středočeský kraj: ZŠ Hořátev, okres Nymburk, Ústecký kraj: ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká, Vysočina: ZŠ Měřín, okres Žďár nad Sázavou, Zlínský kraj: ZŠ Zlín, Slovenská.



Seznam vylosovaných škol pro Sportovní dny s Paralympijskou výzvou:

Moravskoslezský kraj: ZŠ TGM Jistebník, okres Nový Jičín, Jihomoravský: SŠ a ZŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská, Středočeský: 4. ZŠ Říčany, okres Praha-východ, Středočeský: Speciální základní škola Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram, Středočeský: ZŠ Olešovice, Ringhofferova. (Olympijské tréninky i Paralympijská výzva začnou na školách ve druhé polovině února.)