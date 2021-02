„Po vyhlášení nouzového stavu nejdříve vláda uzavřela vnitřní a pak i venkovní sportoviště. My jsme ale bez sportu nedokázali být,“ řekl Deníku Pavel Kovalčík (ve výřezu), amatérský hokejista, trenér, funkcionář a hlavní organizátor hokejového dění nejen na Bruntálsku v době koronavirové. „Já i můj syn Ilja hokej milujeme, nedokázali jsme si představit, že bychom byli bez našeho sportu. Proto jsme začali rychle jednat,“ podotkl člověk, který v minulosti hrával na vysoké úrovni také hokejbal.

„Poté, kdy se zavřely zimáky pro amatéry, tak se nám podařilo zablokovat co nejvíce hodin na zimním stadionu v Bruntále, který není zastřešen. Bylo to místo, kam se soustřeďoval snad veškerý hokejový život z kraje,“ podotkl Kovalčík. Na bruntálský led vyráželi trénovat například i hokejoví dorostenci Poruby. „Led doslova praskal ve švech. Zájem o hokej byl enormní. Na některé kluky se vůbec nedostalo. Vedle amatérských hokejistů s námi chodili na led i profíci,“ prozradil hlavní organizátor venkovního bruslení. „Na jedné akci byl s námi i před odletem do Dallasu Radek Faksa,“ doplnil Kovalčík. „Samozřejmě nebyl jediný,“ dodal a vzpomenul například olympijského vítěze z Nagana Davida Moravce, bývalého útočníka Columbusu Tomáše Káňu, nebo mládežnického hokejového reprezentanta Maxima Vehovského. „Hokeji propadli i kluci z fotbalu, jako Tomáš Mičola, Honza Baránek mladší, a taky se za námi byli podívat Alois Hadamczik s Karlem Suchánkem,“ řekl s pyšným tónem v hlase Pavel Kovalčík. „Všichni skvěle zapadli, nikdo si na nic nehrál. Nerozlišovalo se, zda je někdo profík nebo amatér. Prostě vše na pohodu,“ pochvaloval si Kovalčík, který se svým týmem Šlajfařů hraje ostravskou amatérskou ligu, tedy pokud to epidemiologická situace dovolovala. „Nakonec jsme sehráli v Bruntále i přátelské zápasy s kluky z Olomouce a Přerova,“ pousmál se hokejový nadšenec.

Jenomže s dalšími omezení se zavřel i otevřený zimák v Bruntálu. Ani toto omezení Pavlu Kovalčíkovi hokej nevzalo. „Do karet nám hrála zima. Díky velkým mrazům jsme mohli hrát hokej na rybnících. V Hradci nad Moravicí jsme díky místnímu TJ mohli chodit bruslit i na zamrzlý tenisový kurt,“ přiblížil.

Jeho hokejová parta tak obrážela přírodní kluziště v opavském okrese. Hokej se tak hrával v Raduňi, Kylešovicích, Mladecku nebo Kajlovci. „Některé rybníky se musely několikrát denně odhrnout od sněhu, popřípadě zalít vodou. Dokonce jsme měli i po domácku vyrobenou rolbu. Vozili jsme si hokejové branky, aby ve formě zůstali i brankáři,“ vykládal Kovalčík. Časy pro svou zábavu se vybíraly i s ohledem k dalším vyznavačům bruslení. „Chodili jsme většinou okolo poledne, kdy bývalo na rybnících co nejméně lidí,“ prozradil hokejista amatér část své strategie. I na rybníky vyrážel pravidelně bývalý fotbalový ligista Tomáš Mičola. „Jezdila za námi i spousta kluků z Ostravy, jeden dokonce z Valašských Kloubouků,“ prozradil Kovalčík. „Mladí chodili i dvakrát denně,“ doplnil.

V současné době ale amatérským hokejistům vystavilo stopku počasí. „Každá sranda jednou končí. S oblevou přišel i s touto variantou,“ povzdechl si Kovalčík. Odradit se ale nenechal a pro svou hokejovou rodinu spřádá další plány. „Budeme jezdit do Polska, tam je svět ještě v pořádku. Žákovské soutěže normálně jedou, zimáky jsou otevřené. Když hokej miluješ, není co řešit,“ uzavřel Pavel Kovalčík.