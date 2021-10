Od roku 1977 až doposud je předsedou okresního svazu kuželek RS ČUS Bruntál a ještě stále aktivně hraje okresní přebor. Jako trenér dovedl mladé kuželkáře v Horním Benešově až do I.dorostenecké ligy a ke dvěma stříbrným medailím na republikovém šampionátu dorostu. Bratrské duo Staňků se pod jeho vedením dostalo až do mládežnické reprezentace. Velké zásluhy měl i při výstavbě nové kuželny v Horním Benešově v roce 2005, kdy vykonával funkci předsedy oddílu.

Významné životní jubileum v uplynulých dnech oslavil dlouholetý obětavý funkcionář oddílu kuželek TJ Horní Benešov Miroslav Petřek. Jeho funkcionářská sportovní cesta je spojena s kuželkami. Je pokračovatelem úspěšné kuželkářské tradice v Horním Benešově. Od roku 1973 do roku 2007 byl předsedou oddílu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.