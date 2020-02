Ve čtyřiatřiceti letech řídí hru nováčka první ligy – Basketu Opava 2010. A stále mu to jde. Naposledy zazářil v derby s béčkem Opavy, kdy se blýskl vedle sedmnácti bodů také čtrnácti asistencemi.

„Chtěl jsem si zahrát s kluky, kteří basket umí, jako je například Viktor Cvek, Jirka Dihel nebo Radovan Filip, proto jsem do toho šel. Basket mám rád a chtěl jsem si zkusit, zda na to ještě mám,“ vysvětluje bývalý reprezentant důvod, proč se objevil v dresu opavského nováčka. Na otázku, zda na to ještě má, s úsměvem odpověděl: „Nemám. Musel bych trénovat, aby to bylo ono.“

Jenomže statistiky říkají něco jiného. Michal Čarnecký září, je nejlepším asistujícím hráčem celé ligy, a to s průměrem 7,8, k tomu je třeba ještě připočíst třináct bodů na zápas. „Na čísla se nedívám. Ale na druhou stranu je to velký vykřičník a podnět k zamyšlení, že je něco špatně. Není přece možné, aby člověk, který netrénuje, takhle vynikal. Nastupují s námi v soutěži mladí hráči, kteří trénují s ligovými týmy, ti by nás měli převyšovat,“ podotýká bývalá opora Opavy.

Extrémem je pak jeho spoluhráč Viktor Cvek, který aspiruje na MVP celé soutěže. „Viktor je kapitola sama o sobě, z fleku by byl schopen hrát ligu, kdyby trochu více potrénoval,“ přidává Michal Čarnecký svůj postřeh.

Opavu jako nováčka čeká boj o záchranu. „Věřím, že se zachráníme. Jinak bych skončil po Vánocích. Až naskočí Jirka Dihel, budeme ještě silnější,“ míní krnovský rodák.

Ať tato sezona dopadne jakkoliv, má Michal Čarnecký o své basketbalové budoucnosti jasno: „Basket byl mým životem, znamenal pro mě strašně moc. I proto jsem rád, že jsem si mohl nyní v Opavě nečekaně kariéru na chvíli oživit. Ale po sezoně je definitivní konec. Čekáme třetí přírůstek do rodiny, chci se naplno věnovat dětem,“ prozrazuje bývalý reprezentant. Nezviklá ho ani mateřský Krnov. „Basketbal jde definitivně stranou, a to na všech úrovních,“ říká rázně.

Dnes čtyřiatřicetiletý Krnovák nejpovedenější část své kariéry prožil v Opavě, které stále fandí. „Opavu sleduji, potěšilo mě, jak letos hraje. Kluci do sezony dobře vstoupili a výkonnost si drží. Skvěle se drží můj kamarád Kuba Šiřina. Líbí se mi také, jakým stylem basketbal dělá Petr Czudek, sázka na české hráče je sympatická,“ chválí svůj bývalý klub. „Nesmím ale zapomenout ani na Ústí, kde jsem zažil hodně dobré angažmá,“ končí Michal Čarnecký své povídání.