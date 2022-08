Podívejte se: Opavská šestnáctka deklasovala Třinec a postupuje

„Poté, co jsem skončil u Pavla Tůmy, jsem si dal pauzu,“ řekl Marek Stromský. „Nyní se mi ozval trenér Josef Váňa, že má pro mě koně do kvalifikace. Domluvili jsme se,“ pokračoval zkušený žokej. V Pardubicích půjde v sedle osmiletého hnědáka FLY FILO FLY. „Jdeme udělat kvalifikaci. Je to kůň s minimálními zkušenostmi z pardubického závodiště. Celou kariéru vesměs běhal v Itálii,“ poznamenal Stromský.