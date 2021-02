V dnešní nelehké době, kdy omezení střídá jiné a v oblasti sportu nevyjímaje se podařilo Sportovnímu klubu ve Vrbně pod Pradědem, oddílu orientačních sportů uspořádat závody republikového charakteru. Akce schválená Národní sportovní agenturou i hlavní hygieničkou ČR proběhla v Janovicích u Rýmařova. I při omezeném počtu kategorií, závodníků i realizačních týmů a za velmi přísných hygienických opatřeních se podařilo uspořádat perfektní šampionát ve sprintu, nominační závod na MS, MSJ a MED, Akademické M ČR a ČP v klasice. Závodníci z Vrbna byli hodně vidět a jasně ukázali, že patří k republikové špičce.

Výsledky závodníků z Vrbna pod Pradědem: Sprint: 1. Vojtěch Peňáz (Mistr ČR) – kategorie H20 (do 20-ti let), 2. Radek Peňáz – kategorie H20, 5. Vojtěch Matuš – kategorie H21 (do 21 let) a dále 11. Vít Matuš – kategorie H20, 11. Tomáš Malý – kategorie H17, 19. Eliška Tomčíková – kategorie D17. Klasická trať: 1. Radek Peňáz – kategorie H20, 2. Vojtěch Peňáz – kategorie H20, 1. Vojtěch Matuš (akademický Mistr ČR)– kategorie H21E a dále 12. Tomáš Malý – kategorie H17, 20. Eliška Tomčíková – kategorie D17. Oba závody byly zároveň hodnoceny jako nominační závody na Mistrovství světa dospělých, juniorů a ME dorostu v Estonském Kääriku. Skvělými výsledky si částečně zajistili nominaci: Vojta Matuš, Radek Peňáz a Vojta Peňáz.