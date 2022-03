Na start se postavilo rekordních 190 dětí a byla to jízda. Chlapci i dívky změřili své síly ve třech kategoriích, a to 1.-5. třída, 6.-7. třída, 8.-9. třída. Svým mini soubojem závod odstartovali primátor města Opavy Tomáš Navrátil spolu s náměstkem hejtmana Lukášem Curylou. „Děti si tradičně vyzkoušely velmi náročnou, ale zároveň kvalitně připravenou trať, na které se pravidelně pořádají FIS závody. Obří slalom navíc stavěli profesionální trenéři. To vše spolu se startovními čísly na hrudi, vysílačkami na startu a průjezdy fotobuňkami vyvolával v dětech pocit opravdových juniorských závodníků,“ pochvaloval si jeden z hlavních organizátorů akce, ředitel ZŠ Vrchní Roman Podzemný.