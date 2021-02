„Zájem o učení je pořád velký. Přijde mi, že si někteří lidé stále nechtějí uvědomovat to, že je nouzový stav, že střediska jsou uzavřená a že není možné, aby probíhaly maloobchodní služby, do kterých spadají právě i lyžařské školy,“ říká vedoucí Lyžařské školy Kopřivná, která je přímo součásti Skiareálu Kopřivná na Malé Morávce Zuzana Kanovská s tím, že i přes to, že je škola uzavřená, několik desítek zájemců o učení volá každý den.

Letošní zimu byla Lyžařská škola Kopřivná otevřena pouze týden před oficiálním zahájením sezóny a dva dny přes vánoční svátky. „Návštěvnost areálu byla určitě větší než touto dobou v předešlých letech. Lidé se báli, že nás zase brzy zavřou, protože střediska v Rakousku, v Itálii a v jiných evropských zemích zavírala. O to více se snažili v dané chvíli využít toho, že máme otevřeno,“ konstatuje Zuzana Kanovská. I přes dodržování restrikcí v době, kdy byla střediska otevřená, byly areály od 27. prosince uzavřeny. „Dělali jsme všechno pro to, aby se to dalo zvládnout. Nosili jsme roušky, nepouštěla jsem do kanceláře více než jednu osobu, dodržovali jsme přesná pravidla a testovali se, takže mě mrzí, že to nevyšlo, ale myslím, že cesta by tam byla,“ komentuje Eliška Nováková, vedoucí kanceláře lyžařské školy.

Lyžařská škola Kopřivná celkově čítá okolo padesáti instruktorů lyžování a snowboardingu, kteří kvůli pandemii přišli o práci či brigádu. „Hory jsou velká část mého života a tím, že nemůžu učit, tak nemám skoro ani motivaci jezdit. Veškerý volný čas o víkendech jsem věnoval právě učení a mrzí mě, že to teď není možné,“ komentuje situaci instruktor lyžování a snowboardingu Radek Radost, který na Kopřivné učí již druhou sezónu. Instruktoři, zaměstnaní v Lyžařské škole Kopřivná, mají teď možnost se na horách ubytovat a trávit tam alespoň svůj volný čas. „Snažíme se to nějak vykompenzovat, ale finance, které instruktoři dali do vzdělání za licenci, se jim bohužel tuto sezónu nevrátí. Většina instruktorů tu práci dělá, protože ji má ráda, může být na horách, může jezdit, pracovat s dětmi a myslím si, že tato psychická stránka je absolutně neuspokojená,“ doplňuje Zuzana Kanovská, která v lyžařské škole působí také jako instruktorka lyžování a snowboardingu už osm let. Této situace se však snaží co nejvíce využít. Pozitivem je hlavně více volného času, který má možnost trávit na horách. „V zimě jako instruktor a vedoucí lyžařské školy nemám tolik času na své vlastní volné ježdění nebo na skialpinismus, takže toto si teď mohu maximálně užívat,“ doplnila.

I přes všechna opatření proti šíření koronaviru, která jsou zavedena, lidé na hory jezdí, a to například na běžky, skialpy, sáňkovat nebo jen na čerstvý vzduch. Ve skiareálu Kopřivná je možnost nechat se vyvést rolbou na horní stanici lanovky a sjezdovku si tak sjet. Pro děti je zprovozněn pohyblivý pás, který je součástí lyžařské školky. „Tím, že jsem občas tady na páse, tak mám možnost se po očku dívat, jak děti jezdí. Rodiče nemají možnost zvolit si instruktora a snaží se je to naučit sami. Je vidět, že v základech mají problém, což není jejich chyba, protože oni nejsou instruktoři, nemají na to vzdělání a neznají metodické postupy. Ale i tak se toho dětem snaží předat co nejvíce,“ doplňuje Eliška Nováková. Možnost, že se lyžařská střediska tuto sezónu ještě otevřou, pořád je. Lidé by tak mohli alespoň zakončit sezónu, která vlastně ani tak úplně nezačala. „My, jako český národ, jsme poměrně zvyklí chodit po horách a v zimě lyžovat. Určitě to bude chybět. Spousta lidí, se kterými tady mluvím, říká, co to pro ně znamená, že nemůžou pravidelně o víkendu vyrazit na hory tak, jak jsou zvyklí. Zvlášť, když mají sedavá zaměstnání a děti tráví většinu času u počítače,“ zakončila Zuzana Kanovská.