Zdroj: Deník/Petr WidenkaČtyřiatřicetiletému rozehrávači patřil pozápasový ceremoniál, kdy obdržel od asistenta trenéra Petra Czudka sud piva a symbolicky pověsil reprezentační trikot na hřebík. Vedle Kateřiny Elhotové, Lenky Bartákové a Romany Hejdové, které rituál podstoupily v Praze. „Jsem první z chlapské strany,“ usmál se.

„Já nevěděl, co mě čeká, ale bylo to příjemné. Je fajn, když vám tleskají fanoušci, spoluhráči. Dojemné. Jsem rád, že jsem to mohl absolvovat. I vzkaz Honzy Veselého mě potěšil,“ připomněl video parťáka, které viděla celá hala.

Veselý nemohl reprezentovat, jelikož mu to nepovolil jeho Fenerbahce Istanbul. „Věřil jsem, že to vyjde, ale bohužel. S ním bychom byli silnější. Uvidíme se v létě, já za nimi do Prahy přijedu a nějaké to pivo určitě stihneme. Asi vezmu tu bečku,“ poukázal Jakub Šiřina na blížící se mistrovství Evropy v hlavním městě.

Účastník dvou mistrovství Evropy (2015 a 2017), mistrovství světa (2019) a letošních olympijských her byl o svém konci pevně rozhodnutý. Nepřemluvil ho Jan Veselý, Tomáš Satoranský ani jiní členové týmu. „Těšilo mě to, je to ale logické řešení,“ prohodil.

Přiznal, že při loučení měl na krajíčku. „Snažil jsem se to ustát, i když náznak slziček tam byl. Ještě ve mě ale zůstával pocit prohraného zápasu. Možná bych brečel jak želva, kdybychom vyhráli. Byl jsem ale dojat,“ řekl Jakub Šiřina.

Češi prohrávali až o patnáct bodů, ale ve druhé půli srovnali a hráli do poslední minuty o vítězství. „Byla to bitva, fyzický basket, tvrdý, rozhodčí to pustili. Vypořádat se s tím nám dělalo problémy, proto měli až takový náskok. Ve třetí čtvrtině jsme přitvrdili, chtěli jsme hrát stejně agresivně jako oni, a to byl důvod stažení. V závěru nám tam ale nějaké koše nepadly, nebo jsme měli ztráty. To nás stálo vítězství. Litva si ale vyhrát zasloužila,“ zakončil uznale Jakub Šiřina, autor dvou bodů v zápase.