Byla to teprve první soutěž v Evropě v tomto roce a proto také se jednalo o obrovskou akci tohoto druhu s velice natěšenými týmy závodníků a závodnic. Tato otevřená soutěž tradičně zahrnovala i jednotlivé disciplíny, nejoblíbenější tlak v leže na lavičce (benchpress) a mrtvý tah (Deadlift). Siláci a silačky ze Slovenska, Česka a dalších pěti zemí soutěžili v různých váhových a věkových kategoriích a také s možností účasti bez vybavení (RAW) nebo s vybavením (EQ), tedy s dresy.

První disciplínou otevřeného mistrovství byl mrtvý tah RAW, které se zúčastnil fenomenální lifter Rémy Krayzel, hmotnostní kat. do 100, věková kat. M60+. Se svou osobní váhou 86,8 kilo velice pohodlně vzepřel, jak první pokus - základ 210 kg, tak i druhý pokus 220 kilo, kterým si pojistil zlatou medaili. Ani na třetí pokus se Rémy nepotřeboval “hecnout“ a 230 kilo vyletělo nahoru tak rychle, že on sám byl až tak překvapený, že činku odložil bez vyčkání na povel rozhodčího. Rémy i tak s úsměvem podal výkon, zvítězil a k jeho úctyhodné sbírce přibyl vedle medaile také pohár. Pro porovnání, v předchozím roce v této disciplíně RAW oficiálně zdolal činku o hmotnosti 270 kg.

Druhé disciplíny Slovenského mistrovství tlaku v leže na lavici se Krayzel také účastnil s jistotou. Roli favorita opět jednoznačně podtrhl, první pokus se 160 kily dal hodně lehce a stejně tak i druhý pokus se 170, po kterém již byl také absolutním vítězem. Svůj třetí pokus na 180 kilech Rémy zdolal opět přesvědčivě a stoprocentně technicky správně a rapidně se ním vzdálil ve výkonu soupeřům. „Závody jsou mým nesmírným potěšením, svátkem, jahůdkou a když jsou i dobře zorganizované, je to umocněné. Dnešní doba je těžká, vše je zavřené, zrušené a když se netrénuje a nezávodí, tak nežijete. Doufejme, že brzy bude vše, jako dřív,“ poznamenal Rémy Krayzel.

Jaroslav Pospíšil se velmi rád a motivačně zúčastnil tohoto mezinárodního mistrovství a bylo to na něm i v jeho průběhu a výsledku poznat. Ve váhové kat. do 100 kilo (osobní váha 96,7 kg) a ve věkové kat. M40-49 s přehledem zapsal základní pokus 170 kilo. Jeho druhý pokus na 180 byl zdolán podobně a tak na třetí pokus si nechal naložit 185 kilo, což bylo 5 kilo pod národním rekordem. Jaro 185 kilo vážící činku vzepřel rychle a snadno, jako by to byl jeho základní pokus. Z video záznamu je zřejmé, že tento borec by platně zdolal i o 7,5 kilo těžší, čímž by pokořil NR. Jaro P. vzepřel stejně vážící činku, jako jeho soupeř, ale ten vážil mnohem víc, tudíž jasným vítězem a držitelem poháru se stal krnovský borec Jaroslav Pospíšil. „Byl jsem v pohodě celý závod a pořád jsem, že jsem si nenaložil víc bylo z opatrnosti vůči bývalému zranění. Na příště se těším, je tam na o dost víc i na rekord,“ řekl Jaroslav Pospíšil.