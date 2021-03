S tím, že se letošní ročník nižších florbalových soutěží se nedohraje, se v krnovské Orce už smířili. V plánu mají ale uspořádat populární Orca cup. Vedle toho se chtějí ještě více zaměřit na práci s mládeží.

Orca sezonu nedohrála | Foto: Externista

„Bylo nám oficiálně sděleno, že s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a stav soutěží bylo rozhodnuto o uzavření postupů a sestupů v celostátních soutěžích v probíhající sezoně. V aktuální sezóně tak nebude z divize žádný z účastníků sestupovat, ani se nepostoupí do Národní ligy,“ řekl kapitán Orcy Jaromír Filip. „Máme tak druhou sezonu v řadě předčasně ukončenou,“ posteskl si. „Řeší se možnost, že v případě rozvolnění by se sehrála nějaká přátelská utkání. Ale to je jen nástřel,“ dodal.