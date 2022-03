Krnovský boxer Šimi Peňáz si připsal na konto čtvrté vítězství. Stalo se tak v Mistříně, kde proběhlo další kolo Národní ligy v boxu.

Šimi Peňáz | Foto: Externista

V ringu se představilo celkem devětadvacet dvojic, a to v kategoriích přípravky, školní mládeže, kadetů, juniorů, mužů a žen. Za SÚS boxing Krnov nastoupil ke svému desátému utkání v kategorii školní mládeže, ve váze do 56 kg Šimi Peňáz. Do cesty se mu postavil Valík z XFightu Ostrava. „Šimi podal dobrý výkon a zvítězil v druhém kole RSC,“ řekl jeho trenér Jaroslav Morbitzer. Šlo o desátý zápas talentovaného boxera. Zatím se pyšní bilancí čtyř vítězství, tří remíz a stejného počtu porážek.