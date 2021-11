/FOTOGALERIE/ Krnovský silák Milan Greguš opět sbíral úspěchy. Představil se na světovém šampionátu v Polsku. Mistrovství se konalo ve sportovním centru Mosir v Pabianice. Krnovský sportovec se vrátil domů s několika medailemi.

Milan Greguš sbíral medaile | Foto: Deník/VLP Externista

Hned první den ukázal, že Milan Greguš má formu. V kategorii do sto kilogramů vydřel titul mistra světa M3 (Masters 50-54 let), stal se absolutním mistrem světa all Masters a udělal světový rekord MS 255 kg. „Měl jsem celkově osm soupeřů v Masters. Již můj první pokus na 255 kilech, tzv. základ, byl světovým rekordem. Bylo to lehké, vítězství jsem měl jisté, tak jsem ještě zkoušel 265 kilo. Tuto nálož jsem však technicky nezvládl,“ ohlížel se za svým vystoupením Milan Greguš.