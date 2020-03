Ostrava hostila osmadvacátý ročník republikového šampionátu v silovém trojboji mužů a žen.

Tomáš Juříček v disciplíně dřep | Foto: Lokomotiva Krnov

Do bojů zasáhl i člen krnovské Lokomotivy Tomáš Juříček. Ten startoval v mužské kategorii s váhou do 74 kg. Jeho výsledky byly následující: Celkové udělal celkový počet 506.26 Wilks bodů a to za výkony: DŘ 257.5 kg, BP 170 kg, MT 245 kg. „Děkujeme Tomášovi za jeho výkony, nebyly vůbec špatné. Přejeme mu hodně štěstí, sil a úspěchy pro další závody,“ řekl předseda oddílu Vasil Stuchlík. (šim)