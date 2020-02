Florbalisty krnovské Orcy čeká vrchol sezony. Tým okolo kapitána Jaromíra Filipa má před sebou první překážku v cestě za svým snem. Orca na domácí palubovce v sobotu a nedělí vyzve Písek.

Krnov na nohou, Orcu čeká bitva o národní ligu | Foto: Archiv klubu

Do vyřazovací bojů postoupilo šestnáct týmů napříč celou republikou. Následuje první kolo play – off, vítězové jdou do druhého. Pokud v něm uspějí, čeká je účast v Národní lize, na poražené baráž.