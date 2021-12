„Jsem strašně šťastná, že jsme zajeli to, co umíme. Dali jsme do toho všechno,“ usmívala se Denisa Cimlová, osmnáctiletá rodačka z Prahy. „Jsem moc rád za celý závod a obě čisté jízdy, které se povedly. Naplno jsme zúročili trénink,“ doplnil svou taneční partnerku Vilém Hlavsa, devatenáctiletý rodák z Krnova. Čeští junioři, kteří se připravují v Miláně u bvalé mistryně světa Barbary Fusar᠆-Poli s celým jejím italským týmem, v této sezoně obsadili 3. místo na Mezzulana Cupu v Římě, v závodě Grand Prix juniorů v rakouském Linci byli desátí.