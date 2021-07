Dostihový trenér z Dvorců u Bruntálu Pavel Tůma umí výborně připravit, jak překážkové, tak rovinové koně. Poslední velký úspěch dosáhl v neděli. Jeho svěřenec, tříletý hnědák Hazarder totiž vyhrál 101. CPIPG České derby v Chuchle Areně. Šlo o nejprestižnější rovinový dostih této sezony.

Vítěz Derby je z Dvorů u Bruntálu | Foto: ČTK

V sedle vítězného koně se představil žokej Václav Janáček, který působí ve Španělsku. „ Podařilo se mi schovat se za koně, o kterých jsem věděl, že by mne mohly „odvést“ kam jsem potřeboval. Pak jsem se svého koně „zeptal“ a on hned reagoval a vrhl se dopředu. Soupeři se sice na nás tlačili, ale nikoho jsme před sebe nepustili,“ usmíval se Janáček, který prožíval úspěšný víkend. „Den před derby jsem startoval v Madridu ve velkém dostihu a skončil jsem druhý, škoda, mohl to být španělsko-český double,“ poznamenal.