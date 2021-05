V Pardubicích vsadil Pavel Tůma na svého dvorního žokeje Jana Faltejska. Ten mu udělal s Night Moon a Chemineé s přehledem dvě první místa. V kvalifikaci přivedl Tzigane na šestém místě. Na východě Čech měla své dva zástupce i dostihová stáj z Malé Morávky. Mohan byl čtrnáct, Čmelák se do cíle nepodíval.

Ve středu se běžely zajímavé dostihy v polské Wroclavi. Trenér Tůma tentokrát obsadil na své své svěřence žokeje Marka Stromského. Ten vyhrál s Milsueldos a druhý skončil v rovinovém dostihu s tříletým ryzákem BE IN. „Skončili jsme druzí. Po osmnácti letech jsem mohl vyhrát rovinu, ale o krk jsme to nedali. I tak jsem byl ale maximálně spokojený,“ usmál se Stromský a k prvnímu místu dodal: „Tohle prvenství mě těší dvojnásob. Už proto, že šlo o koně o trenéra Pavla Tůmy, pro kterého dělám tréninkového jezdce.“